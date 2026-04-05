Trump amenaza con desatar el "infierno" en Irán tras rescate de piloto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, clave para el mercado energético, mientras los precios del petróleo continúan en aumento.

Este Domingo de Pascua lanzó la advertencia después de celebrar el rescate de un piloto herido cuyo avión cayó en Irán.

Imágenes divulgadas por Teherán mostraron varios aviones destruidos, aunque las autoridades de la república islámica no refutaron la versión estadounidense de que el piloto logró refugiarse en una zona montañosa hasta ser rescatado.

La guerra que estalló el 28 de febrero con los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán se ha propagado a los países del Golfo por los ataques iraníes, y ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con fuertes aumentos en los precios del petróleo.

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El petróleo subió el lunes en el comercio asiático con un alza de 1.86 % en el West Texas Intermediate estadounidense a 113.62 dólares el barril.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subió 1.16 % a 110.30 dólares el barril.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito de petróleo, ante lo cual Trump advirtió el domingo que si Irán no abre "el jodido estrecho", los iraníes se enfrentarán a un infierno a partir del martes a las 20H00 (medianoche GMT).

Trump declaró posteriormente en Fox News que Irán está "cerca" de alcanzar un acuerdo, pero su declaración generó dudas entre observadores.

El analista de seguridad Danny Citrinowicz consideró que "la perspectiva de un acuerdo negociado con Irán, al menos bajo las condiciones actuales, es casi inexistente".

- "Peligroso juego" -

De hecho, Irán refutó las declaraciones de Trump en duros términos.

"Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu", publicó poco después en X el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, refiriéndose al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"No se equivoque: no ganará nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego", agregó, en un mensaje escrito en inglés.

Rusia, aliado de Irán, también condenó las amenazas de Trump y llamó a Washington a dejar "el lenguaje de los ultimátums" y volver a las negociaciones, según la oficina del canciller Serguéi Lavrov.

Sin embargo, en Teherán, muchos vecinos parecían indiferentes a las nuevas amenazas, según un periodista de la AFP.

En un parque, unos jóvenes bromeaban en un pícnic. Unos metros más allá, dos amigos jugaban con un disco volador, escuchando música tecno. Otro volaba una cometa y un grupo de chicas jugaba al fútbol, con el cabello al aire, sin velo.

- Aviador "sano y salvo" -

El mandatario republicano afirmó este domingo que el segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán fue rescatado.

El avión, un caza-bombardero F-15E, se había estrellado en el suroeste de Irán el viernes y sus dos ocupantes se habían eyectado en vuelo.

El ejército iraní aseguró que había derribado el aparato, y las autoridades habían prometido una recompensa por la captura con vida del segundo ocupante.

El primer piloto logró ser rescatado poco después del incidente en una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

Trump informó en un principio que el militar estaba "sano y salvo", pero más tarde dijo que el piloto está "gravemente herido".

El ejército de Irán aseguró haber derribado cuatro aparatos estadounidenses implicados en la operación, que se cobró la vida de cinco iraníes, según la agencia Tasnim.

- "Solidaridad con el sur" de Líbano -

En respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos, Irán continuó atacando este domingo infraestructuras críticas de los países del Golfo, a quienes acusa de permitir que las tropas estadounidenses usen su territorio para las operaciones militares.

Las autoridades emiratíes reportaron un "incidente", que no dejó víctimas, en el puerto de Jor Fakkan tras un bombardeo iraní.

Para el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash, la estrategia de Irán de atacar a sus vecinos "de hecho, consolidará el papel de Estados Unidos (...) no lo reducirá".

En otro frente, el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó que su ejército intensificará los ataques contra el movimiento libanés proiraní Hezbolá, que arrastró a su país al conflicto al lanzar ataques contra Israel en respuesta a su ofensiva contra la república islámica.

En Líbano, los bombardeos israelíes y los combates han causado más de 1.400 muertos desde comienzos de marzo y obligado a millones de personas a abandonar sus hogares.

Tres personas murieron el domingo en un bombardeo israelí contra un edificio de apartamentos en el este de Beirut, según el Ministerio de Salud libanés.