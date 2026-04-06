Administración de Trump revoca acuerdos federales que protegían a estudiantes transgénero

Imagen del Edificio del Departamento de Educación de EE. UU. ( SHUTTERSTOCK )

La administración del presidente Donald Trump rescindió acuerdos federales que garantizaban protecciones a estudiantes transgénero en cinco distritos escolares y una universidad, eliminando medidas adoptadas por administraciones anteriores bajo interpretaciones más amplias de los derechos civiles.

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció el lunes la decisión, que revoca compromisos que exigían a las escuelas implementar acciones como la capacitación del profesorado sobre el uso del nombre y los pronombres preferidos de los estudiantes, así como permitir el uso de baños acordes con su identidad de género.

Uno de los distritos afectados, el Distrito Escolar de Delaware Valley, en el este rural de Pensilvania, recibió la notificación del cambio en febrero y posteriormente votó para eliminar sus protecciones contra la discriminación hacia estudiantes transgénero. Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento informó que continuará respaldando a su comunidad estudiantil.

De acuerdo con la agencia AP, el distrito señaló que "mantiene su compromiso de apoyar a nuestros estudiantes y personal LGBTQ+".

Los otros sistemas educativos impactados incluyen el Distrito Escolar de Cape Henlopen, en Delaware; el Distrito Escolar de Fife, en Washington; y el Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley, junto con Taft College, en California.

Durante las administraciones de Joe Biden y Barack Obama, el Departamento de Educación interpretó el Título IX como una normativa que incluía protecciones para estudiantes transgénero y homosexuales.

Sin embargo, la actual administración ha adoptado un enfoque distinto y ha impulsado acciones legales contra estados y centros educativos que aplican políticas favorables a estudiantes transgénero, incluyendo demandas en California y Minnesota y la apertura de investigaciones por presuntas violaciones a los derechos civiles.

La subsecretaria de Derechos Civiles, Kimberly Richey, defendió la medida como parte de los cambios impulsados por la Casa Blanca.

Reacciones y consecuencias de la rescisión de acuerdos

"Hoy, la Administración Trump está eliminando las cargas innecesarias e ilegales que las administraciones anteriores impusieron a las escuelas en su implacable búsqueda de una agenda transgénero radical", dijo en un comunicado escrito.

Especialistas en derechos educativos advirtieron que la decisión podría afectar a poblaciones vulnerables dentro del sistema escolar. Shiwali Patel, directora sénior de justicia educativa del Centro Nacional de Derecho de las Mujeres, criticó la medida.

"Esto forma parte del ataque del gobierno de Trump contra la educación y contra las personas más vulnerables a la discriminación y el acoso, incluidos los estudiantes trans", declaró Patel. "Han dejado muy clara su intención de eliminar las protecciones para las personas trans".

El acuerdo con Taft College, por ejemplo, había sido firmado en 2023 luego de que un estudiante denunciara a un profesor por negarse a utilizar sus pronombres preferidos. De manera similar, el Distrito Escolar Unificado de Sacramento alcanzó un acuerdo tras una queja estudiantil que exigía capacitación del personal sobre derechos civiles y acoso.

En el caso del Distrito Escolar de Delaware Valley, el acuerdo original, firmado durante la administración Obama, obligaba al distrito a permitir que los estudiantes utilizaran instalaciones acordes con su identidad de género, informó la agencia AP.

En febrero, la administración Trump notificó formalmente la rescisión y exigió eliminar protecciones adicionales, lo que llevó a la junta escolar a modificar sus políticas a finales de marzo.

Desde su regreso a la Casa Blanca hace más de un año, Trump ha impulsado varias medidas relacionadas con la participación de personas transgénero en espacios educativos y deportivos, incluyendo restricciones a la participación en competiciones femeninas, cambios en políticas de documentación oficial y limitaciones a tratamientos médicos de afirmación de género para menores.