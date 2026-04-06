Suspenden a policías de Oklahoma City por falsa llamada al 911 durante "April Fools"

Un coche patrulla de la policía de Oklahoma City entra en la comisaría de Springlake, en Oklahoma City. ( FUENTE EXTERNA )

Varios agentes del Departamento de Policía de Oklahoma City fueron suspendidos de sus funciones tras una broma realizada el Día de los Inocentes que provocó una persecución policial basada en una falsa alerta sobre un bebé supuestamente arrojado desde un vehículo.

La capitana del cuerpo policial, Valerie Littlejohn, confirmó este lunes que se abrió una investigación interna, aunque evitó precisar el número de agentes suspendidos o detalles específicos de las acusaciones.

"Tenemos conocimiento de una supuesta persecución en la que participaron algunos de nuestros agentes y que incluyó graves acusaciones, las cuales posteriormente se determinó que eran falsas", declaró Littlejohn en un comunicado. "Nos tomamos esta situación muy en serio y nos comprometemos a garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva".

Detalles de la broma y la alerta falsa

El caso surgió luego de que se difundiera un audio de radio policial correspondiente a la noche del 1 de abril, publicado por la televisora local KFOR y otros medios, en el que un operador alertaba que un sospechoso había arrojado a un bebé desde la ventana de un vehículo.

En la grabación se escucha a un operador decir que "la ciudad acaba de informar que el sospechoso arrojó a un bebé por la ventana".

"El agente de policía que lo persigue no tiene radio. Simplemente está enviando un mensaje con su ubicación", añade el operador en el audio.

Posteriormente, cuando varios agentes ya habían respondido al aviso, otro operador informó que "Fue una broma del Día de los Inocentes", mientras un tercero reaccionó señalando: "No tiene gracia".

Consecuencias legales y reacciones

De acuerdo con la legislación estatal, presentar denuncias falsas que provoquen el despliegue de servicios de emergencia constituye un delito menor en el estado de Oklahoma, sancionable con multas de hasta 500 dólares y el pago de los gastos generados por la movilización de personal.

Hasta el momento, el sindicato policial de Oklahoma City no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente.