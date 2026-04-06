Frambuesas duplican su precio y anticipan aumento en alimentos en Estados Unidos

Primer plano de envases de plástico transparente con frambuesas frescas en manos femeninas del comprador. ( SHUTTERSTOCK )

El impacto de la guerra en Irán ya comienza a sentirse en los bolsillos de los consumidores, y uno de los primeros indicadores podría estar en el precio de las frambuesas, una de las frutas más sensibles al aumento del costo del combustible.

De acuerdo con reportes del Servicio de Comercialización Agrícola de Estados Unidos, el precio mayorista de las frutas frescas, especialmente las frambuesas, se ha duplicado desde enero, reflejando el efecto del encarecimiento del diésel y otros insumos.

Las frambuesas requieren condiciones de producción y transporte altamente controladas: deben ser recolectadas a mano, mantenerse refrigeradas y transportarse con sumo cuidado, lo que las convierte en uno de los productos más dependientes del combustible dentro del mercado de alimentos.

Aumento del costo del combustible

El aumento de los precios energéticos, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, ha elevado el costo del diésel en Estados Unidos en aproximadamente un 35 % en el último mes, lo que impacta directamente la cadena de suministro de alimentos.

Expertos del sector señalaron al New York Times que las frutas frescas suelen ser las primeras en reflejar el impacto del alza del combustible, ya que los costos se trasladan rápidamente desde la producción hasta el consumidor final.

Antes del inicio del conflicto, las proyecciones oficiales estimaban un incremento moderado en los precios de los alimentos para 2026. Sin embargo, nuevas previsiones advierten que el aumento podría alcanzar hasta un 6.1 % este año.

Productos básicos como el pan y los cereales podrían subir hasta un 10 %, mientras que la carne molida podría incrementarse entre un 7 % y un 8 % en los próximos meses.

Factores adicionales que afectan los precios

No obstante, especialistas advierten que la guerra no es el único factor. Problemas previos como el aumento en los costos laborales, el encarecimiento de los seguros, la dependencia de mano de obra extranjera y las políticas comerciales también han contribuido al alza de los precios.

En el caso de las frambuesas, la situación se agrava por factores climáticos y de oferta. Altas temperaturas, lluvias intensas y la transición entre temporadas de producción en México y California han reducido la disponibilidad del producto.

A esto se suman riesgos de seguridad en rutas de transporte y retrasos en la frontera, lo que ha llevado a algunos productores a limitar los envíos para evitar pérdidas.

El fenómeno no es exclusivo de esta fruta. Otros productos frescos, como la piña, también enfrentan incrementos debido a su alta dependencia del combustible en todas las etapas de producción y distribución.

Ante este panorama, los consumidores ya comienzan a notar variaciones en precios y calidad en los supermercados, donde la disponibilidad de ciertos productos puede cambiar rápidamente.

Especialistas recomiendan a los compradores optar por ofertas y productos de temporada para mitigar el impacto en el presupuesto familiar, en un contexto donde los costos de los alimentos continúan en ascenso.