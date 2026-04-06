ICE detiene a sobrina del fallecido general iraní Qasem Soleimani tras celebrar ataque a EE. UU.

Hamideh Soleimani Afshar fue detenida por agentes del servicio migratorio en Los Ángeles. ( FUENTE EXTERMA )

Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron en Los Ángeles a una mujer identificada como familiar del fallecido general iraní Qasem Soleimani, en un caso vinculado a declaraciones públicas sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos, según reportes del medio británico Daily Mail.

La detenida fue identificada como Hamideh Soleimani Afshar, de 47 años, junto a su hija Sarinasadat Hosseiny, de 25. Ambas fueron arrestadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con la información difundida, las autoridades revocaron el estatus de residencia permanente de ambas, lo que abre paso a un proceso de deportación. El caso fue mencionado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien afirmó que Afshar había celebrado públicamente la muerte de soldados estadounidenses durante el conflicto con Irán.

Rubio también señaló que ambas mujeres se encuentran bajo custodia de ICE mientras se gestiona su remoción del país.

Detalles sobre el estatus migratorio

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Afshar ingresó a Estados Unidos en 2015 con visa de turista, mientras que su hija lo hizo como estudiante. Posteriormente solicitaron asilo y, tras un proceso judicial, obtuvieron la residencia permanente en 2021.

Las autoridades indicaron que una naturalización presentada por Afshar en julio de 2025 fue rechazada luego de que se detectaran inconsistencias en su historial migratorio, lo que, según el DHS, afectó la validez de su estatus.

El caso también incluye señalamientos de que Afshar habría expresado apoyo al liderazgo iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica, organización designada como terrorista por Estados Unidos, así como mensajes en los que se refería a EE. UU. como el "Gran Satán", según documentos citados en los reportes.

Hasta el momento, no se han presentado cargos criminales contra su hija, aunque ambas permanecen en proceso migratorio.

Registros públicos citados indican que Afshar residía en una vivienda en el área de Tujunga, en Los Ángeles.

Qasem Soleimani, excomandante de la Fuerza Quds, murió en 2020 durante un ataque con drones ordenado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump en Bagdad.