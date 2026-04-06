Usuarios del metro y buses de Nueva York podrían recibir alertas por infestación de chinches

Estos minúsculos parásitos del tamaño de una pepita de manzana se alojan en los colchones, almohadas, sábanas y otras ropas de cama. ( FUENTE EXTERNA )

Legisladores del estado de Nueva York impulsan un proyecto de ley que obligaría a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) a informar a los usuarios sobre infestaciones de chinches en trenes y autobuses en un plazo máximo de 24 horas.

La iniciativa, patrocinada por el asambleísta William Colton, establece que la MTA deberá publicar avisos en su sitio web o enviar alertas por correo electrónico o mensaje de texto cada vez que se detecte una infestación.

"El MTA, sin una razón válida, ha sido renuente a alertar a sus usuarios cuando se detecta una infestación", afirmó Colton en un comunicado publicado por el New York Post.

El legislador subrayó que millones de neoyorquinos utilizan diariamente el sistema de transporte público, por lo que no deberían sumar la preocupación de llevar chinches a sus hogares.

Progreso del proyecto de ley

Una versión anterior del proyecto fue aprobada en la Asamblea estatal, pero no logró avanzar en el Senado. La nueva propuesta fue aprobada nuevamente el mes pasado en la Asamblea y actualmente se encuentra en evaluación en el Comité de Transporte del Senado.

Aunque las chinches, insectos del tamaño de una semilla de manzana, no transmiten enfermedades, se alimentan de sangre humana y pueden provocar ronchas rojas y picazón, según especialistas médicos.

Casos reportados de chinches en el sistema MTA

El último caso reportado en el sistema de la MTA ocurrió en 2018, cuando varias unidades de autobuses en Manhattan fueron retiradas de servicio tras sospechas de infestación. Sin embargo, una investigación posterior no confirmó la presencia de los insectos.

En 2020, una torre de control en Queens tuvo que ser evacuada y fumigada tras detectarse chinches, lo que provocó retrasos en el servicio del metro durante la hora pico.

De acuerdo con los datos más recientes del Departamento de Salud de la ciudad, correspondientes a 2014, se registraron alrededor de 327,000 casos de chinches en Nueva York, incluyendo más de 125,000 en Brooklyn.

Colton insistió en que la medida es clave para proteger a los usuarios del transporte público, ante la dificultad de erradicar estas plagas una vez se propagan.