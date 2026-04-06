Persecuciones policiales dejan al menos ocho muertos en EE. UU. en menos de una semana

La Policía de NY en una escena de un crimen. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos ocho personas han muerto en Estados Unidos en menos de una semana como resultado de varias persecuciones policiales, reavivando el debate sobre los riesgos de este tipo de operativos a alta velocidad.

Los casos más recientes se registraron en Texas, Alabama y California, donde incidentes separados dejaron víctimas mortales tanto entre sospechosos como civiles.

En Alabama, cuatro personas murieron el viernes por la noche cuando un vehículo que huía de la policía estatal se salió de la carretera y se estrelló contra un árbol en una zona rural del condado de Pike.

Según las autoridades, el conductor y dos pasajeros —incluido un menor de 17 años— salieron expulsados del automóvil al no llevar cinturón de seguridad. Un cuarto ocupante también falleció en el lugar.

El accidente continúa bajo investigación y, hasta el momento, no se han precisado las razones que originaron la persecución.

Muertes en Texas y California

En Texas, un hombre murió el domingo luego de que el vehículo que conducía, perseguido por la policía en Fort Worth, chocara contra varios automóviles tras circular sin luces por una autopista interestatal.

Mientras, en el sur de California, al menos tres personas fallecieron en dos incidentes distintos.

En uno de los casos, en la ciudad de Pomona, una persecución relacionada con un sospechoso de violencia doméstica terminó en un choque que dejó sin vida a una pareja que viajaba en otro vehículo. De acuerdo con medios locales, las víctimas esperaban un hijo en los próximos días.

En otro hecho, en el condado de Orange, agentes intentaron detener un camión robado que terminó impactando una SUV, causando la muerte de la conductora y dejando a tres pasajeros gravemente heridos.

Llamados a la reforma de protocolos policiales

Estos sucesos se suman a las cientos de muertes que se registran cada año en persecuciones policiales en el país.

Un informe publicado en 2023 por el Police Executive Research Forum, un centro de estudios sobre prácticas policiales, recomendó limitar este tipo de persecuciones únicamente a casos de delitos violentos o cuando el sospechoso represente una amenaza inminente, ante el aumento de incidentes fatales en varias ciudades.

El organismo advirtió sobre un incremento tanto en el número de persecuciones como en las muertes asociadas, lo que ha generado llamados a reformar los protocolos policiales para reducir riesgos a conductores y peatones.