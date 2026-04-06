Minneapolis publica video de seguridad sobre tiroteo en enero y retira cargos

Alex Pretti mientras era interceptado por agentes del ICE. El hombre fue gaseado, forcejeado y luego baleado, sin verse portando un arma. ( FUENTE EXTERNA )

La ciudad de Minneapolis publicó un video de seguridad que muestra la persecución y el altercado que terminó en un tiroteo no mortal ocurrido en enero, un caso que vuelve a generar cuestionamientos luego de que las autoridades federales retiraran los cargos contra dos inmigrantes involucrados.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad municipal, muestran parte del incidente en el que agentes federales persiguieron a un ciudadano venezolano hasta su vivienda. Durante el enfrentamiento, otro residente venezolano resultó herido de bala.

En febrero, las autoridades retiraron todos los cargos contra ambos hombres e iniciaron una investigación penal para determinar si agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mintieron bajo juramento sobre lo ocurrido.

El video fue difundido después de que el diario The New York Times informara que las imágenes planteaban dudas sobre la demora en la caída del caso federal contra los dos hombres.

BREAKING: A new video just exposed that ICE and DHS blatantly LIED about another shooting in Minneapolis...



And it´s not a small discrepancy... it´s a complete fabrication of what happened.



On January 14th, ICE agents claimed they were brutally attacked for minutes... beaten... pic.twitter.com/JcaQVA6Jt8 — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) April 6, 2026

Según ese medio, los investigadores tuvieron acceso al video pocas horas después del tiroteo del 14 de enero, pero no lo revisaron hasta casi tres semanas después de presentar los cargos.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que las imágenes contradicen la versión oficial ofrecida inicialmente por las autoridades federales.

"El vídeo deja meridianamente claro que, al igual que en otras situaciones ocurridas durante la Operación Metro Surge, la versión del gobierno federal sobre lo sucedido simplemente no se corresponde con los hechos", declaró en un comunicado.

Inicialmente, las autoridades acusaron a Alfredo Alejandro Aljorna y Julio César Sosa-Celis de golpear a un agente del ICE con el mango de una escoba y una pala de nieve durante el incidente.

El agente respondió disparando un solo tiro que hirió a Sosa-Celis en el muslo derecho, lo que provocó la llegada de manifestantes que se enfrentaron con otros agentes equipados con máscaras antigás y cascos.

Reacciones oficiales y estado legal de los involucrados

La ciudad indicó que el video corresponde al incidente investigado, pero evitó ofrecer detalles adicionales. En un comunicado señaló: «La ciudad no dispone de información adicional y no hará más comentarios por el momento».

Las imágenes, grabadas a distancia y en condiciones de poca luz, parecen mostrar a una persona con una pala de nieve frente a la vivienda antes de retroceder hacia el jardín, mientras otro individuo corre desde la calle y cae en la acera antes de ingresar a la casa. Posteriormente se observa un forcejeo de aproximadamente 10 segundos cerca de la entrada, aunque no queda claro el momento exacto del disparo.

Los casos contra Aljorna y Sosa-Celis fueron desestimados tras una moción del fiscal federal jefe de Minnesota, Daniel Rosen, quien explicó que las "pruebas recién descubiertas" eran "sustancialmente inconsistentes con las alegaciones" presentadas inicialmente. Rosen afirmó que el sobreseimiento definitivo, que impide reabrir el caso, "serviría a los intereses de la justicia".

Por su parte, el ICE reiteró en un comunicado que dos agentes involucrados en el incidente fueron suspendidos mientras se desarrolla una investigación interna por presunto falso testimonio.

"Mentir bajo juramento es un delito federal grave. La Fiscalía de los Estados Unidos está investigando activamente estas declaraciones falsas", indicó la agencia. "Una vez concluida la investigación, los agentes podrían ser despedidos y enfrentar un posible proceso penal".

El abogado de Sosa-Celis, Robin Wolpert, declinó ofrecer detalles sobre el caso debido a las investigaciones en curso.

"El video es evidencia en investigaciones estatales y federales en curso, por lo que no puedo hacer comentarios", declaró.

Ambos hombres permanecen en libertad mientras tramitan su estatus migratorio, luego de haber sido detenidos nuevamente por presuntas violaciones migratorias y liberados posteriormente por orden judicial.

Mientras tanto, fiscales estatales y del condado han expresado frustración por la falta de cooperación federal en la entrega de información relacionada con este caso y otros tiroteos mortales bajo investigación, lo que ha derivado en acciones legales contra la administración del presidente Donald Trump para obtener acceso a pruebas clave.