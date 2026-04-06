Legisladores de Massachusetts buscan prohibir redes sociales a menores de 14 años

La Cámara de Representantes de Massachusetts se dispone a votar un proyecto de ley que prohibiría el uso de redes sociales a menores de 14 años, en una de las propuestas más restrictivas de este tipo en Estados Unidos.

La iniciativa, cuya votación está prevista para este miércoles, también establece que los adolescentes de 14 y 15 años solo podrán utilizar estas plataformas con el consentimiento verificable de sus padres, mientras que a partir de los 16 años podrán acceder sin dicha autorización.

Según la Cámara, la medida busca proteger a los jóvenes de contenidos perjudiciales y de los efectos de algoritmos adictivos, los cuales —afirman— tienen un impacto negativo comprobado en la salud mental.

Verificación de edad y acceso parental

El proyecto contempla además que las empresas de redes sociales implementen sistemas de verificación de edad para garantizar el cumplimiento de las restricciones, y que los padres puedan acceder a los datos compartidos por sus hijos en estas plataformas.

Asimismo, el fiscal general del estado deberá emitir las regulaciones necesarias para aplicar la ley antes del 1 de septiembre de 2026, mientras que su entrada en vigor está prevista para el 1 de octubre de ese mismo año.

Restricciones en escuelas

La propuesta también incluye restricciones al uso de teléfonos celulares en las escuelas. De aprobarse, los distritos escolares deberán establecer políticas que prohíban a los estudiantes utilizar dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar y en actividades vinculadas al horario académico.

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) ofrecerá orientación a los distritos y desarrollará un programa piloto en 10 demarcaciones para implementar tecnologías que permitan desactivar los dispositivos dentro de los planteles durante el horario escolar.

El liderazgo de la Cámara afirmó que la legislación busca garantizar que los estudiantes puedan concentrarse y tener éxito en el aula, al tiempo que responde a los desafíos actuales en torno al uso de la tecnología.

La gobernadora Maura Healey había planteado anteriormente una propuesta similar, aunque más amplia, que contemplaba restringir el acceso a redes sociales a todos los menores de 18 años.