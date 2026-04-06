Embajada de EE. UU. en RD facilita enlace para confirmar si una visa fue cancelada

Estampa de la visa de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos informó que las personas interesadas en confirmar si su visa se encuentra vigente pueden hacerlo de manera rápida y segura a través de un enlace oficial disponible en línea.

La orientación fue publicada este lunes en la sección "Pregúntale al cónsul", donde se abordan dudas frecuentes sobre procesos migratorios. Según la legación diplomática, esta herramienta permite a los usuarios verificar el estatus de su visa sin necesidad de acudir presencialmente, facilitando así el acceso a la información antes de planificar un viaje.

Para realizar la consulta, los interesados deben ingresar al enlace oficial y completar los datos requeridos siguiendo las instrucciones del sistema. Las autoridades recomiendan utilizar únicamente plataformas oficiales del Gobierno estadounidense para evitar fraudes o información errónea.

En ese sentido, la Embajada también recordó que una visa estadounidense puede ser revocada en cualquier momento y sin previo aviso, incluso si aún no ha expirado.

Entre las razones más comunes para la revocación de una visa figuran violaciones a las leyes migratorias, como permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado; proporcionar información falsa durante el proceso de solicitud; cometer delitos o verse involucrado en actividades ilegales; o incumplir las condiciones bajo las cuales fue otorgada la visa.

Puedes acceder al siguiente enlace para verificar si tu visa ha sido revocada o si se encuentra vigente.

Importancia de verificar el estatus de la visa

Asimismo, explicaron que cambios en la situación del titular, como nuevas circunstancias legales o migratorias, también pueden influir en la decisión de las autoridades.

La Embajada enfatizó que verificar el estatus de la visa antes de viajar es fundamental, ya que una visa vencida o revocada puede impedir el ingreso a territorio estadounidense, incluso si el viajero ya tiene planes o boletos adquiridos.

Finalmente, reiteró su llamado a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales, donde comparten regularmente orientación clave sobre trámites consulares y requisitos de viaje.