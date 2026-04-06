EE. UU. refuerza reclutamiento diplomático en el exterior y endurece su proceso de selección

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio expresó este lunes que su país está fortaleciendo los esfuerzos de reclutamiento en el exterior y perfeccionando los procesos de selección para el Servicio Exterior. Informó que el objetivo de estos cambios es preparar una misión diplomática ante los desafíos globales actuales.

Rubio explicó que cada año cientos de ciudadanos estadounidenses se integran al Servicio Exterior, convirtiéndose en representantes directos de su país en el mundo.

Según indicó, estos diplomáticos cumplen funciones clave en embajadas y consulados, donde gestionan relaciones internacionales, negocian con gobiernos extranjeros y analizan escenarios políticos que afectan los intereses estadounidenses.

Acciones del Departamento de Estado para fortalecer el Servicio Exterior

Afirmó que la diplomacia sigue siendo un pilar central de la política exterior estadounidense y subrayó que el momento actual exige un cuerpo diplomático altamente capacitado para responder retos globales complejos.

"Por ello, el Departamento de Estado ha emprendido esfuerzos para reforzar la captación de personal para el Servicio Exterior y perfeccionar el proceso de selección, a fin de garantizar que nuestra misión diplomática esté preparada para ofrecer la respuesta de Estados Unidos a los desafíos más acuciantes, desde la reorientación de las cadenas de suministro hasta la migración masiva y otros problemas", declara el comunicado.

Actualización en la formación de funcionarios diplomáticos

De acuerdo con el canciller estadounidense, la política exterior de los Estados Unidos en la actualidad exige que se haga del país uno más seguro, próspero, fuerte y respaldado por un cuerpo diplomático "de élite unido en una misión en común".

"Bajo la presidencia de Trump, esta misión es clara: anteponer los intereses de Estados Unidos", indicó.

Rubio detalló que el proceso de formación de los nuevos funcionarios ha sido actualizado para incluir entrenamientos intensivos en historia diplomática y estrategias internacionales, con énfasis en resultados concretos para la política exterior de su país.

"Estamos construyendo un cuerpo diplomático que aprovecha el poder estadounidense para obtener resultados para nuestro país en cualquier parte del mundo", sostuvo.

"Unirse al Servicio Exterior no solo significa formar parte de esta rica historia, sino también, como Franklin, convertirse en el rostro de Estados Unidos y ser testigo de la historia a medida que se escribe", finalizó.