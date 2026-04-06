Cuatro jóvenes de origen dominicano apresados en España por asesinato vinculado a narcotráfico

Un juez en España dictó el pasado sábado prisión preventiva, comunicada y sin fianza, contra cuatro jóvenes de origen dominicano implicados en el asesinato de Emiliano Burke, conocido como "El Panameño", ocurrido en enero de 2025 en Lugo de Llanera, Asturias.

Las detenciones, ejecutadas de forma simultánea por la Guardia Civil, pusieron fin a 14 meses de investigaciones que revelaron que el crimen estaría relacionado con una deuda de aproximadamente 300,000 euros por un cargamento de 12 kilos de cocaína que la víctima no habría pagado.

Medios españoles vinculan a los jóvenes a una banda criminal conocida como "La Santa", una peligrosa banda criminal formada por dominicanos nacidos en España en su mayoría y asentada en Gijón desde hace unos dos años.

Estos fueron identificados como Elías G. G., arrestado en Gijón; Luis Aníbal J. y Rigoberto J., detenidos en Oviedo; y José Antonio D., capturado en Barcelona. Todos de origen dominicano. Un quinto implicado, señalado como sicario, fue arrestado en Francia.

De acuerdo con las pesquisas, dos de los detenidos habrían ordenado el asesinato y contratado a un sicario para ejecutarlo, mientras que un amigo cercano de la víctima habría colaborado proporcionando información sobre sus movimientos e incluso facilitando la colocación de un dispositivo de geolocalización en su vehículo.

Detalles de las detenciones

La medida fue impuesta por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, a solicitud de la Fiscalía, tras considerar a los detenidos como presuntos autores de asesinato y pertenencia a grupo criminal. Ninguno de los imputados prestó declaración ante el tribunal.

El ataque ocurrió la madrugada del 25 de enero de 2025, cuando la víctima fue interceptada y recibió cinco disparos tras salir de un restaurante. Los agresores huyeron del lugar inmediatamente.

Estructura criminal y conexiones

Las autoridades vinculan a los implicados con una estructura criminal integrada por ciudadanos dominicanos, con base en Gijón, dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, con una organización jerárquica y roles definidos.

Asimismo, investigan posibles conexiones de este grupo con otros hechos violentos en España, incluyendo un tiroteo en Toledo y ataques en establecimientos de Avilés y Oviedo.

En la operación participaron también organismos internacionales, como la Policía Judicial de Francia y el Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.