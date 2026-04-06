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Trump amenaza con la cárcel a prensa tras filtración sobre rescate de piloto en Irán

En una reciente conferencia de prensa, Trump afirmó que tomará medidas legales contra el medio si no cumple con la solicitud de entregar la información relacionada con la seguridad nacional

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    Trump amenaza con la cárcel a prensa tras filtración sobre rescate de piloto en Irán
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán.

    "Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: 'Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel'", dijo Trump en una conferencia de prensa.

    • La amenaza de Trump se produce en un contexto donde la seguridad nacional es un tema crítico, y las filtraciones de información sensible pueden tener consecuencias graves para las operaciones militares y la seguridad del país.

    Reacción de los medios

    Los medios de comunicación han expresado preocupación por esta advertencia, ya que podría sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa y el derecho a la información.

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