Trump amenaza con la cárcel a prensa tras filtración sobre rescate de piloto en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con la cárcel a un medio de comunicación no especificado si no revela la identidad de la persona que filtró información sobre un piloto militar estadounidense desaparecido en Irán.

"Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: 'Seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel'", dijo Trump en una conferencia de prensa.

La amenaza de Trump se produce en un contexto donde la seguridad nacional es un tema crítico, y las filtraciones de información sensible pueden tener consecuencias graves para las operaciones militares y la seguridad del país.

Reacción de los medios

Los medios de comunicación han expresado preocupación por esta advertencia, ya que podría sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa y el derecho a la información.