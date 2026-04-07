Más de 800 detenidos por ICE tras intercambiar información con la Autoridad de Transporte de EE. UU.

Personal de ICE en un aeropuerto de NY. ( EFE )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha arrestado a más de 800 personas desde el inicio de la presidencia de Donald Trump hasta febrero de 2026, gracias a información compartida por la Administración de Seguridad del Transporte, según datos internos revisados por Reuters.

La cifra supera ampliamente los números que se habían hecho públicos hasta ahora.

De acuerdo con el informe, la TSA proporcionó al ICE registros de más de 31,000 viajeros para posibles verificaciones migratorias. Aunque no se ha podido determinar cuántos de estos arrestos ocurrieron dentro de aeropuertos, los datos habrían sido clave para rastrear fechas de viaje y ubicar a personas bajo supervisión.

Colaboración entre TSA e ICE

Ambas agencias forman parte del Departamento de Seguridad Nacional y tradicionalmente han colaborado en asuntos relacionados con amenazas a la seguridad nacional. Sin embargo, en el último año esta cooperación se ha extendido a operativos migratorios rutinarios, en línea con la política de deportaciones impulsada por la actual administración.

Los registros compartidos provienen del programa "Secure Flight" de la TSA, creado en 2007 para analizar la información de pasajeros y detectar posibles vínculos con listas de vigilancia por terrorismo. Según su normativa original, este sistema fue concebido con fines antiterroristas y no para rastrear infracciones migratorias.

El DHS no confirmó directamente el intercambio de datos entre ambas agencias, aunque señaló que bajo la actual administración se buscan mecanismos para mejorar la seguridad, la resiliencia y la eficiencia del sistema.

No existen cifras públicas comparables de periodos anteriores que permitan establecer cuántos arrestos se realizaban con este tipo de información antes del actual mandato.

Tensiones políticas en Washington

El tema ha generado tensiones políticas en Washington desde mediados de febrero, cuando legisladores demócratas se negaron a respaldar nuevos fondos para reforzar la política migratoria sin incluir reformas que limiten lo que consideran tácticas excesivas.

La disputa bloqueó la aprobación del presupuesto del DHS, lo que provocó retrasos en los pagos al personal de la TSA. Ante la falta de recursos, y tras reportes de ausencias laborales, el gobierno desplegó agentes del ICE en más de una docena de aeropuertos durante marzo para reforzar la seguridad.

La medida ha sido criticada por legisladores demócratas, quienes advierten que la presencia de agentes migratorios en terminales aéreas puede generar confusión y temor entre los viajeros. Más de 40 miembros de la Cámara de Representantes enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, solicitando la retirada de estos agentes.

En paralelo, varios arrestos en aeropuertos han generado controversia pública. Entre ellos, la detención de un estudiante universitario que viajaba de Boston a Texas para celebrar el Día de Acción de Gracias, así como el arresto de una madre en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

El DHS defendió estas acciones al asegurar que las personas detenidas estaban sujetas a órdenes de deportación vigentes.

Abogados de inmigración también han reportado otros casos, como el de una pareja irlandesa detenida frente a sus hijos cuando intentaban volar de Florida a Nueva York, pese a tener solicitudes de residencia en trámite. Según su abogada, Christina Canty, ambos fueron deportados, dejando a sus hijos en Estados Unidos.

En otro incidente, una mujer china con orden final de deportación fue arrestada en el aeropuerto de Atlanta cuando se dirigía a Filadelfia, de acuerdo con testimonios legales.

El uso de datos de pasajeros para fines migratorios ha reavivado el debate sobre los límites de las herramientas de seguridad y su impacto en los derechos de los viajeros dentro de Estados Unidos.