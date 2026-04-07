Delta Airlines aumenta costo del equipaje por alza del combustible

ARCHIVO-Un avión de pasajeros de Delta Airlines avanza por la pista a su llegada al Aeropuerto Internacional de Denver, el martes 24 de diciembre de 2024, en Denver. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea Delta Airlines anunció un aumento en las tarifas por equipaje facturado, sumándose a otras compañías de Estados Unidos que han tomado medidas similares ante el alza en los precios del combustible para aviones.

El ajuste, que entra en vigor a partir de este miércoles, implica un incremento de 10 dólares para la primera y segunda maleta en la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales de corta distancia.

Con este cambio, los pasajeros deberán pagar 45 dólares por la primera maleta y 55 por la segunda, mientras que la tercera tendrá un costo de 200 dólares, es decir, 50 dólares más que antes.

Aumento en tarifas de equipaje

En un comunicado, la aerolínea explicó que esta decisión forma parte de su revisión continua de precios y responde a las condiciones del mercado global y a la dinámica actual de la industria aérea.

Se trata del primer aumento en las tarifas de equipaje facturado en rutas nacionales por parte de Delta en los últimos dos años. No obstante, la compañía aclaró que las tarifas para vuelos internacionales de larga distancia no se verán afectadas por este ajuste.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, informó recientemente a inversionistas que el incremento en los precios del combustible ha elevado los costos operativos de la aerolínea en aproximadamente 400 millones de dólares desde finales de febrero, cuando se intensificó el conflicto en Oriente Medio. Ejecutivos de United Airlines y American Airlines también han reportado aumentos similares en sus gastos.

Impacto del aumento en tarifas

Según datos de Argus Media, el precio promedio del galón de combustible para aviones en ciudades clave como Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York alcanzó los 4,69 dólares, muy por encima de los 2,50 dólares registrados antes del inicio del conflicto.

A pesar de este incremento, Delta indicó que continuará ofreciendo equipaje facturado gratuito a ciertos grupos de pasajeros, incluyendo quienes viajan en cabinas premium, militares en servicio activo, clientes con tarjetas de crédito de la aerolínea y miembros de niveles élite en su programa de fidelización.

La decisión de Delta sigue a anuncios recientes de otras aerolíneas como JetBlue y United, que también aumentaron sus tarifas por equipaje, aunque mantuvieron beneficios para algunos usuarios.

El sector aéreo enfrenta actualmente una fuerte volatilidad en los mercados energéticos, influenciada por tensiones en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Dado que el combustible para aviones se deriva del crudo, cualquier fluctuación en su precio impacta directamente en los costos de operación de las aerolíneas, siendo este uno de sus principales gastos, solo superado por la mano de obra.

Ante este panorama, analistas prevén que, además de ajustar los precios de los boletos, las aerolíneas continuarán recurriendo a cargos adicionales para compensar el aumento de sus costos, mientras que muchas compañías fuera de Estados Unidos ya han comenzado a aplicar o incrementar recargos por combustible.