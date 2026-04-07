EE. UU. insiste en deportar a salvadoreño a Liberia pese a acuerdo con Costa Rica

El gobierno de Estados Unidos mantiene su intención de deportar al ciudadano salvadoreño Kilmar Abrego García a Liberia, pese a un nuevo acuerdo migratorio con Costa Rica para recibir a deportados que no pueden ser enviados a sus países de origen, según informaron abogados federales ante un tribunal.

De acuerdo con reportes de la agencia AP, los representantes del gobierno notificaron el martes a una corte federal que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos continúa evaluando a Liberia como destino principal para la deportación de Abrego García, cuyo caso se ha convertido en un punto clave dentro del debate migratorio estadounidense.

Según la agencia AP, el caso ganó notoriedad luego de que Abrego García fuera deportado por error a El Salvador el año pasado. Desde su regreso a Estados Unidos, el salvadoreño ha intentado evitar una segunda deportación hacia varios países africanos propuestos por funcionarios federales.

La decisión de la jueza federal

La jueza federal Paula Xinis, con sede en Maryland, ya había ordenado previamente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) no lo deportara ni lo detuviera.

En una decisión anterior, la magistrada afirmó que la agencia carecía de un plan viable para ejecutar su deportación, calificando las advertencias como "una amenaza vacía tras otra de enviarlo a países de África sin ninguna posibilidad real de éxito".

De acuerdo con información difundida por la agencia AP, Abrego García ha sostenido que, en caso de ser deportado, debería ser enviado a Costa Rica, nación que anteriormente había aceptado recibirlo. Sin embargo, el director interino del ICE, Todd Lyons, indicó en un memorando de marzo que esa opción sería "perjudicial para Estados Unidos".

Lyons sostuvo que el destino adecuado sería Liberia, argumentando que Washington ha invertido recursos y capital político en negociaciones con ese país africano para que acepte a ciudadanos de terceros países.

Audiencia y cargos federales

Durante una audiencia celebrada el martes, el funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ernesto Molina, sugirió que Abrego García podría "trasladarse" a Costa Rica.

No obstante, la jueza Xinis respondió que el salvadoreño enfrenta cargos federales por tráfico de personas en Tennessee y calificó como "fantasía" la idea de que pudiera viajar mientras el proceso penal sigue abierto.

Según reportó la agencia AP, la magistrada fijó una nueva sesión informativa sobre el caso y programó otra audiencia para el 28 de abril.

Abrego García, de 30 años, reside desde hace años en Maryland, donde formó una familia con esposa e hijo ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente.

En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador debido al riesgo que enfrentaba por amenazas de pandillas contra su familia.

La agencia AP indicó que, tras la presión pública y una orden judicial, la administración del presidente Donald Trump permitió su regreso al país en junio del año pasado, aunque posteriormente presentó cargos formales en su contra por tráfico de personas en Tennessee.

El salvadoreño se declaró inocente de esas acusaciones y solicitó al tribunal que desestime el caso, mientras continúa la disputa legal sobre su posible deportación.