Periodista dominicano pone en circulación el libro "Donald Trump: empresario disfrazado de político"

Portada del libro "Donald Trump: empresario disfrazado de político". ( FUENTE EXTERNA )

El periodista dominicano Omar Furment anunció este martes la puesta en circulación del libro "Donald Trump: empresario disfrazado de político", una obra que ofrece detalles del ascenso al poder del multimillonario de Manhattan.

Detalles del libro y visión empresarial de Trump

En el libro, Furment detalla la visión empresarial de Trump sobre la política conservadora moderna; el cuál consta de 222 páginas repartidas en 25 capítulos.

De acuerdo a un documento de prensa, el autor destaca con autoridad la verdad del día a día en la Casa Blanca del empresario-presidente.

El libro hace especial hincapié en descifrar el comportamiento del líder que transita de los negocios a la gestión pública, según la nota de prensa.

Además realza su dominio al ciclo de las noticias las 24 horas del día, lo que la marca Trump logró algo que ningún presupuesto de campaña tradicional podría comprar: ocupar gran parte del espacio mental del electorado.

La nota de prensa indica que uno de los temas mejor tratados por el autor es el organigrama de la Casa Blanca como "si fuera una empresa familiar".

Distribución y disponibilidad de la obra

"Donald Trump: empresario disfrazado de político" fue editado, diseñado y publicado por la editorial Brooks Craft Publishing.

La obra estará disponible en las principales plataformas como Amazon, Barnes and Noble, Apple Books y Google Books, entre otras a nivel mundial.