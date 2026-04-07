Niño de cinco años sobrevive a caída desde un tercer piso en El Bronx

Un niño de cinco años sobrevivió a una caída desde el tercer piso de su vivienda en El Bronx, Nueva York, en un hecho ocurrido la mañana del lunes.

De acuerdo con la Departamento de Policía de Nueva York, el menor cayó al vacío desde una ventana de su hogar y terminó sobre la acera de concreto. A pesar del impacto, se encontraba consciente y alerta cuando fue atendido por los paramédicos.

El incidente se registró alrededor de las 10:50 a.m. en una residencia ubicada en la calle East 167th Street, cerca de Washington Avenue, en el sector Morrisania. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Harlem para recibir atención médica.

Detalles del incidente

Las autoridades indicaron que la madre del menor se encontraba en la vivienda al momento del suceso. De manera preliminar, no se prevé la presentación de cargos, ya que todo apunta a que el niño se asomó por una ventana que no contaba con rejas de seguridad y cayó de forma accidental.

Un testigo del hecho, identificado como Jesús Toribo, relató que escuchó un ruido y al salir encontró al menor tendido en el suelo. "Cuando abrí la puerta y lo vi ahí, él comenzó a gritar. Me puse muy nervioso y no quise moverlo", contó.

Reacción del testigo

El hombre explicó que corrió hasta una estación de bomberos cercana para pedir ayuda y permaneció junto al niño hasta la llegada de los equipos de emergencia. "No sabía qué hacer, iba y venía para ver cómo estaba. Me temblaban las rodillas, fue una situación terrible", agregó.