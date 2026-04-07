Acusados de llevar bombas a protesta en Nueva York habrían planeado matar hasta 60 personas

Agentes de la Policía de Nueva York detienen a Emir Balat, de 18 años durante una protesta en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres acusados de portar bombas caseras durante una protesta frente a la residencia del alcalde de Nueva York fueron grabados discutiendo un supuesto plan para matar hasta 60 personas y "sembrar el terror", según documentos judiciales divulgados esta semana.

De acuerdo con la agencia AP, las conversaciones quedaron registradas en grabaciones de audio y video obtenidas desde la cámara del tablero del vehículo en el que los sospechosos viajaron desde Pensilvania hasta Manhattan antes del incidente ocurrido el 7 de marzo.

Según la acusación, los imputados, Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, habrían lanzado dos artefactos explosivos improvisados durante la manifestación. Ninguno de los dispositivos detonó y ambos fueron arrestados poco después.

Detalles del plan de ataque

En las grabaciones, Balat habría manifestado su intención de atacar tanto a autoridades como a civiles, mientras que Kayumi expresó supuestamente: "Lo único que sé es que quiero sembrar el terror".

La agencia AP informó que las autoridades también recuperaron dentro del vehículo un cuaderno con detalles de un plan alternativo que contemplaba ataques con vehículos en lugares concurridos como festivales, desfiles y celebraciones públicas.

Los fiscales sostienen que los artefactos contenían el explosivo TATP y metralla, y que fueron activados durante una protesta antiislámica organizada por el activista de extrema derecha Jake Lang, crítico del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el primer musulmán en ocupar ese cargo.

Según una denuncia federal, ambos sospechosos dijeron a la policía que se inspiraron en el grupo extremista ISIS.

Durante su comparecencia inicial, el abogado de Balat, Mehdi Essmidi, indicó que su cliente atravesaba una situación personal complicada, aunque no ofreció detalles adicionales. El abogado de Kayumi declinó comentar ante los medios.

Reacciones y consecuencias

En una reciente presentación judicial citada por la agencia AP, los fiscales indicaron que Balat habría dicho que había "calculado" que los artefactos podrían "matar a entre 8 y 16 personas", o hasta 60 si la zona se encontraba abarrotada.

Asimismo, el documento judicial señala que Balat instruyó a Kayumi sobre cómo ejecutar el plan.

"Voy a decir 3, 2, 1, y voy a sacarlo lo más rápido y controlado posible", continuó Balat, según la acusación.

La acusación también indica que Balat afirmó que comenzaría a atacar a agentes policiales y consideraba lanzar otro dispositivo en un establecimiento público si el plan inicial fallaba.

"Voy a empezar a atacar a la policía", habría dicho, agregando que podría "lanzar (un artefacto explosivo) en un café" si fuera necesario.

De acuerdo con la agencia AP, no está claro si los sospechosos sabían que estaban siendo grabados por la cámara del vehículo.

Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza y enfrentan cargos por intento de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y por el uso de un arma de destrucción masiva. Hasta el momento, no se les ha exigido que se declaren culpables o inocentes.

El subdirector a cargo del FBI, James C. Barnacle Jr., afirmó que las pruebas reflejan la magnitud del ataque que presuntamente se planeaba.

"Según las acusaciones, Emir Balat e Ibrahim Kayumi viajaron a la ciudad de Nueva York con artefactos explosivos improvisados para matar a la mayor cantidad de personas posible en un ataque terrorista inspirado por el ISIS", declaró en un comunicado. "Las supuestas notas e instrucciones recuperadas de su vehículo demuestran la crueldad que habían planeado."