Aerolíneas implementan nuevas medidas para prevenir incendios por baterías de litio

Un avión de la aerolínea Southwest. ( FUENTE EXTERNA )

Los viajeros enfrentarán nuevas restricciones sobre la cantidad de cargadores portátiles que pueden llevar en vuelos comerciales, mientras las aerolíneas intensifican medidas para prevenir incendios provocados por baterías de litio a bordo.

La aerolínea Southwest Airlines anunció el martes que, a partir del 20 de abril, permitirá a los pasajeros transportar únicamente un cargador portátil en sus aviones. Además, estos dispositivos no podrán colocarse en compartimentos superiores ni en equipaje facturado.

Según reportó la agencia AP, la empresa ya exige que los pasajeros mantengan los cargadores visibles mientras los utilizan, con el fin de que la tripulación pueda actuar rápidamente en caso de sobrecalentamiento.

Nuevas medidas de seguridad en vuelos

La nueva medida supera incluso la recomendación reciente de la Organización de Aviación Civil Internacional, que sugirió limitar a dos cargadores por pasajero. Sin embargo, el vicepresidente de seguridad de Southwest, Dave Hunt, explicó que la política no se aplicará mediante revisiones estrictas del equipaje.

Según explicó Hunt, la aerolínea centrará sus esfuerzos en informar a los pasajeros durante el proceso de reserva y al llegar al aeropuerto sobre los riesgos asociados a estos dispositivos.

De acuerdo con la agencia AP, expertos en seguridad consideran que una mayor conciencia pública podría reducir incidentes, ya que muchos usuarios desconocen los riesgos que implican las baterías recargables.

"Una de las principales preocupaciones es que el número de incidentes sigue aumentando, lo cual, por supuesto, se correlaciona con la cantidad de dispositivos que la gente lleva en los aviones", afirmó Jeff Marootian, director ejecutivo de la organización UL Standards & Engagement.

La agencia AP indicó que la Administración Federal de Aviación (FAA) reporta un incremento sostenido en incidentes relacionados con baterías de litio, que alcanzaron 97 casos en 2025, impulsados por el uso creciente de teléfonos, tabletas, computadoras portátiles y cargadores portátiles.

Marootian señaló que su organización recibe en promedio dos reportes semanales y que se proyecta un aumento del 42 % en los incidentes vinculados a cargadores portátiles durante 2025.

Uno de los episodios más graves, según la agencia AP, ocurrió en enero de 2025, cuando un incendio a bordo de un avión de la aerolínea Air Busan obligó a evacuar a las 176 personas que se encontraban en la aeronave antes de que el fuego consumiera parte de su estructura mientras esperaba despegar en un aeropuerto de Corea del Sur.

Actualmente, los auxiliares de vuelo cuentan con equipos especializados, como bolsas ignífugas y guantes aislantes, para contener dispositivos que presenten sobrecalentamiento. Hunt explicó que la nueva normativa reforzará la capacidad de respuesta ante emergencias.

«reforzará nuestra capacidad para contener y mitigar los incidentes relacionados con las baterías de litio, incluida la reducción del riesgo de incendios», afirmó.

Para facilitar el cumplimiento de la norma, Southwest planea instalar tomas de corriente en los asientos de todos sus aviones antes de mediados del próximo año.

El especialista en seguridad aérea Steve Arroyo consideró que la medida representa un avance importante para reducir riesgos en vuelos comerciales.

"Puede convertirse en algo muy grave muy rápidamente", advirtió Arroyo, al referirse a las posibles consecuencias de un incendio provocado por baterías.