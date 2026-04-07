Exconductor de FedEx se declara culpable por asesinato de niña de 7 años en Texas

Los asistentes rinden homenaje a Athena Strand en un monumento improvisado tras un servicio conmemorativo, el 6 de diciembre de 2022, en Paradise, Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Un exconductor de la empresa de mensajería FedEx se declaró culpable del asesinato de una niña de 7 años en Texas, un caso ocurrido tras realizar una entrega navideña en el domicilio de la menor y que ahora podría derivar en una condena de pena de muerte o cadena perpetua.

De acuerdo con la agencia AP, el acusado, Tanner Horner, admitió el martes haber asesinado a la menor Athena Strand en 2022, luego de que el cuerpo de la niña fuera encontrado dos días después de su desaparición en la localidad rural de Paradise, cerca de Fort Worth.

El jurado será el encargado de determinar la condena que enfrentará Horner, quien podría recibir la pena capital o cadena perpetua por el crimen.

Durante los alegatos iniciales, el fiscal del condado de Wise, James Stainton, cuestionó la versión ofrecida por el acusado.

"Lo único cierto que Tanner Horner le dijo a la policía fue que la había matado", declaró Stainton. "El entramado de mentiras que tejió les va a resultar difícil de seguir. Es una sucesión interminable de mentiras".

La agencia AP informó que durante el juicio se presentó una imagen extraída de un video grabado dentro del camión de reparto, en la que se observa a la niña con vida, arrodillada detrás del asiento del conductor.

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Detalles presentados durante el juicio

El fiscal sostuvo que la versión inicial del acusado, quien afirmó haber atropellado accidentalmente a la menor antes de entrar en pánico, carece de sustento.

"Lo primero que Tanner Horner le dice a Athena cuando la levanta y la mete en la camioneta es que se inclina y le dice: 'No grites o te haré daño'. Lo dice dos veces", dijo Stainton.

Asimismo, el fiscal advirtió a los miembros del jurado sobre la gravedad del material que será presentado durante el proceso.

"Van a escuchar lo que un hombre de 113 kilos puede hacerle a un niño de 30 kilos", dijo Stainton. "Y cuando digo que es horrible, lo digo en serio".

Según detalló la agencia AP, el fiscal también afirmó que Athena intentó defenderse y que los investigadores encontraron ADN del acusado debajo de sus uñas, además de rastros genéticos en otras partes del cuerpo.

De acuerdo con la orden de arresto, Horner dijo a las autoridades que estranguló a la niña después de atropellarla accidentalmente mientras realizaba una entrega.

Argumentos de la defensa y contexto familiar

También admitió que temía que la menor informara a su padre sobre lo ocurrido, por lo que intentó primero romperle el cuello y luego la estranguló en la parte trasera del vehículo.

Durante la audiencia, el abogado defensor de Horner, Steven Goble, reconoció la gravedad de las pruebas en contra de su cliente, pero argumentó que el acusado enfrenta problemas de salud mental.

"Cuando lo que resulta dañado es el cerebro, no se ve", dijo Goble ante el jurado.

Según reportó la agencia AP, el abogado también señaló que la madre de Horner consumió alcohol durante el embarazo y que el acusado presenta autismo, además de haber sufrido "diversas enfermedades mentales a lo largo de su vida" y exposición a niveles elevados de plomo.

Goble solicitó al jurado que imponga una condena de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.

Durante el proceso, la madrastra de la menor, Ashley Strand, explicó que el paquete entregado por el acusado correspondía a un regalo de Navidad para la niña: una caja de muñecas Barbies titulada "Puedes ser lo que quieras".

La testigo indicó que Athena disfrutaba vivir en la zona rural donde residía la familia.

El juicio fue trasladado del condado rural de Wise a Fort Worth después de que la defensa argumentara que el acusado no recibiría un juicio justo en la comunidad donde ocurrió el crimen.