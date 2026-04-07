Arrestan en Pensilvania a dominicano vinculado a la muerte de una bebé de siete meses en NY

Foto de Matthew Rodríguez de 18 años publicada por la Policía de NY. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven dominicano figura entre los dos sospechosos del tiroteo que cobró la vida de una bebé de siete meses en Brooklyn, un caso que ha conmocionado a la comunidad y que sigue bajo investigación por parte del Departamento de Policía de Nueva York.

El joven fue identificado Matthew Rodríguez, de 18 años, el cual fue arrestado el viernes en Pensilvania, según informaron las autoridades. De acuerdo con la policía, el dominicano es la persona que aparece en un vídeo de vigilancia conduciendo una pasola utilizada durante el tiroteo.

Aún no se ha determinado cuándo será extraditado a Nueva York, mientras los cargos en su contra permanecen pendientes.

Arresto de los sospechosos

El otro sospechoso, Amuri Greene, de 21 años, fue detenido previamente y enfrenta cargos de asesinato como presunto autor de los disparos. Este confesó a las autoridades que su objetivo era el padre de la bebé.

SECOND SUSPECT IN CUSTODY: Matthew Rodriguez, 18, has been arrested in connection with the fatal shooting of the 7-month-old baby on Wednesday, April, 1. He was taken into custody in Pennsylvania by NYPD Detectives assigned to the US Marshals Regional Fugitive Task Force. Charges... https://t.co/K5jt6EtBWk — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 3, 2026

La víctima, la bebé Kaori Patterson-Moore, murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en su cochecito el miércoles 1 de abril, en la intersección de las calles Humboldt y Moore, en el sector Williamsburg de Brooklyn.

Las autoridades creen que el ataque está vinculado a pandillas.

Reacciones de la comunidad

Mientras avanza la investigación, miembros de la comunidad y líderes religiosos han realizado vigilias en honor a la bebé. En el lugar del tiroteo, vecinos han levantado un memorial con peluches, flores y velas, acompañado de mensajes como "Descansa en paz", "Amor para la familia" y "Te extrañaremos".

Un segundo altar improvisado también ha sido colocado en la entrada del complejo residencial Bushwick Houses, donde vive la familia de la niña. Además, se llevó a cabo otra vigilia la tarde del sábado, en muestra de solidaridad y duelo por la trágica pérdida.