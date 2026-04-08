Adriano Espaillat resalta impacto de la clínica de fútbol que la NFL traerá a RD este fin de semana

Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat resaltó este martes la importancia del programa deportivo Huddle Abroad en la República Dominicana, considerando que esta iniciativa fortalece los lazos entre los Estados Unidos y Quisqueya, abriendo nuevas oportunidades deportivas y educativas en jóvenes dominicanos.

El legislador afirmó proyectos como la clínica de futbol que traerá la National Football League (NFL) a la Republica Dominicana este fin de semana, demuestran cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de conexión internacional y desarrollo juvenil.

El congresista agradeció la implementación del programa y subrayó que representa un beneficio mutuo tanto para la NFL como para la República Dominicana.

"Es un honor reconocer la importancia de iniciativas como Huddle Abroad en la República Dominicana, un poderoso ejemplo de cómo el deporte puede servir como un puente entre naciones, comunidades y oportunidades", expresó Espaillat.

El congresista explicó que el programa permite la interacción directa entre ejecutivos de la National Football League (NFL) y atletas dominicanos, facilitando el reconocimiento del talento local y promoviendo nuevas oportunidades para los jóvenes.

Te puede interesar El dominicano Bayron Matos firma con el equipo de prácticas de los Indianapolis Colts de la NFL

Oportunidades para jóvenes dominicanos

En ese contexto, mencionó al jugador dominicano Bayron Matos, quien forma parte de los Indianapolis Colts, como ejemplo del potencial que existe en el país.

"Este programa crea una plataforma significativa, una plataforma muy significativa para los ejecutivos de la NFL y los atletas dominicanos, como Bayron Matos, para interactuar directamente con la República Dominicana y su gente, experimentando de primera mano el increíble talento, la pasión y el potencial que existe en estos jóvenes atletas", señaló.

Espaillat también destacó el crecimiento del fútbol bandera o flag football, una modalidad que, según indicó, está generando nuevas oportunidades educativas y deportivas, especialmente para mujeres jóvenes.

"El flag football está creciendo rápidamente en todo el mundo, y con ese crecimiento también surgen oportunidades, especialmente para las jóvenes mujeres. Estamos siendo testigos del aumento de un acceso más equitativo al deporte, de nuevas vías de becas hacia universidades en todo Estados Unidos, e incluso del surgimiento de oportunidades profesionales a través de ligas como la Pro Flag Football League", manifestó.