Aerolíneas de EE. UU. permitirán un solo cargador portátil por pasajero para prevenir incendios

Explosión de una bateria portátil abordo de un avión. ( FUENTE EXTERNA. )

Las aerolíneas estadounidenses están endureciendo las reglas sobre el transporte de cargadores portátiles en vuelos, en un esfuerzo por reducir el riesgo de incendios provocados por baterías de litio a bordo.

La compañía Southwest Airlines anunció este miércoles que, a partir del 20 de abril, los pasajeros solo podrán llevar un cargador portátil en sus vuelos.

Además, no estará permitido colocarlo en el compartimento superior ni en el equipaje facturado, y deberá mantenerse a la vista durante su uso para facilitar una respuesta rápida en caso de sobrecalentamiento.

Según reportó la agencia AP, esta medida supera la recomendación reciente de la Organización de Aviación Civil Internacional, que sugiere un límite de dos dispositivos por pasajero. No obstante, la aerolínea aclaró que no aplicará controles estrictos revisando equipajes, sino que priorizará la concienciación de los viajeros sobre los riesgos.

Aumento de incidentes por batería de litio

El aumento de incidentes relacionados con baterías de litio preocupa a las autoridades. La Administración Federal de Aviación estima que estos casos podrían alcanzar los 97 en 2025, impulsados por el creciente número de dispositivos electrónicos que los pasajeros llevan consigo, como teléfonos, tabletas y computadoras portátiles.

Uno de los episodios más graves ocurrió en enero de 2025, cuando un incendio en un avión de Air Busan obligó a evacuar a 176 personas antes del despegue en Corea del Sur.

Ante este panorama, las aerolíneas han reforzado sus protocolos de seguridad. Los auxiliares de vuelo cuentan con equipos especiales, como bolsas ignífugas y guantes aislantes, para contener dispositivos que presenten fallas.

Expertos en seguridad aérea consideran que estas medidas son necesarias. Aunque los incidentes son relativamente pocos en comparación con los miles de vuelos diarios en el mundo, advierten que un incendio de baterías puede escalar rápidamente y tener consecuencias graves.