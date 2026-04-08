Autor del tiroteo donde murió una bebe de siete meses en NY actuó por represalia de hecho anterior

La bebé Kaori Patterson-Moore de siete meses alcanzada por una bala perdida en Brooklyn, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El presunto acusado de un tiroteo ocurrido la semana pasada en Brooklyn, Nueva York, que terminó con la muerte de la bebé Kaori Patterson-Moore de siete meses tras ser alcanzada por una bala perdida, dijo a la policía que actuó en busca de venganza por un hecho previo, según informaron fuentes policiales este miércoles.

Amuri Greene, de 21 años, confesó a las autoridades que el tiroteo del pasado 1 de abril, en las cercanías de las calles Moore y Humboldt, en East Williamsburg, fue una represalia por un incidente en el que estuvo involucrado un amigo.

Sin embargo, no ofreció detalles sobre cuándo ni dónde ocurrió el incidente previo, indicaron las fuentes al periódico Daily News.

Por su parte, el dominicano Matthew Rodríguez, de 18 años, quien también está vinculado al caso, fue detenido el viernes en el condado de Monroe, Pensilvania, y renunció a su derecho a la extradición durante una breve audiencia el lunes. Se prevé que sea trasladado a Nueva York en los próximos días.

Tanto Greene como Rodríguez enfrentan varios cargos criminales, entre ellos asesinato, intento de asesinato y agresión.

Durante la huida, Rodríguez perdió el control de la pasola que manejaba y se estrelló a pocas cuadras del lugar. Como resultado, Greene sufrió una fractura en una pierna y fue arrestado poco después.

Fiscal precisó versión del atacante

Aunque en un principio Greene aseguró que su objetivo era el padre de la menor, algo que la madre de Kaori rechaza, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, precisó esa versión el martes al anunciar la acusación formal del gran jurado contra ambos implicados.

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"No estoy preparado para afirmar de forma definitiva que el padre era el objetivo. Sabemos que pretendía disparar contra alguien dentro de ese grupo, y el padre de la bebé estaba entre esas personas", explicó González a los reporteros.

"Pero no creo que esté completamente claro al 100 % que esa fuera la persona a la que querían atacar ni que supieran exactamente quién era".

En tanto, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se encuentra gestionando la extradición de Rodríguez desde Pensilvania, señalado como el cómplice que conducía el scooter en el que el tirador iba como pasajero al momento de los disparos.