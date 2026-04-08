Fulton Street: la estación del metro de Nueva York que confunde hasta a los más expertos

Nueva York, NY, EE. UU. - 31 de agosto de 2025: El Fulton Street Transit Center es uno de los centros de transporte vitales de la Nueva York que une los tres principales sistemas ferroviarios de la ciudad y está servido por una docena de líneas de metro. ( SHUTTERSTOCK )

La estación de metro de Fulton Street, ubicada en el Bajo Manhattan, ha pasado de ser uno de los principales centros de conexión del sistema de transporte de Nueva York a convertirse en el dolor de cabeza de miles de usuarios.

Diseñada como un punto estratégico que enlaza múltiples líneas, entre ellas la 2, 3, 4, 5, A, C, J y Z, en la práctica su compleja estructura ha generado confusión tanto en turistas como en residentes habituales de la ciudad.

Lo que en teoría debía facilitar los traslados, terminó convirtiéndose en un verdadero laberinto.

La estación integra varios sistemas construidos en distintas épocas, lo que ha dado lugar a pasillos extensos, señalizaciones poco claras y conexiones difíciles de ubicar, especialmente hacia las plataformas con destino a Brooklyn y Queens.

Usuarios expresan inconformidad

Usuarios del metro han expresado en redes sociales y distintos espacios digitales las dificultades que enfrentan al intentar movilizarse dentro de la estación.

El creador de contenido @worlds.worst.detective se volvió viral en febrero tras publicar un video en el que ofrecía ayuda a pasajeros desorientados que intentaban encontrar esa difícil plataforma .

Llevaba un cartel que decía: "¿Buscas el J/Z hacia Brooklyn y Queens? Pregúntame cómo llegar", pero descubrió que muchos locales prefieren evitar la estación por completo o incluso cancelar sus planes antes que intentar ese confuso traslado.

Muchos aseguran que encontrar ciertas líneas puede tomar varios minutos, e incluso obligarlos a cambiar sus rutas de viaje.

Modificaciones que han dificultado el desplazamiento

El problema no es reciente. La estructura original de Fulton Street data de inicios del siglo XX y, con el paso de los años, ha sido modificada y ampliada sin una planificación completamente unificada.

Aunque las autoridades de transporte han planteado mejoras en el sistema, incluyendo modernización de señales y optimización del servicio, especialistas coinciden en que el problema radica en los cambios en distintos tiempos realizados y una construcción no lineal.

Mientras tanto, los pasajeros continúan adaptándose a las dificultades, ya sea tomando rutas alternas o destinando más tiempo para sus traslados.

Te puede interesar Sospechoso del tiroteo del metro neoyorquino será juzgado por "terrorismo"

"Hay muchas partes frustrantes y confusas al moverse por la estación de Fulton Street, especialmente las cuatro escaleras que hay que subir para cambiar de la línea C a las líneas 4 y 5", dijo la neoyorquina Morgan McGovern, de 26 años.

"Casi siempre evito la estación por esta razón: es demasiado confusa y molesta".

Añadió que prefiere "caminar 15 minutos antes que usarla", y bromeó para quienes se atreven a hacer transbordo en Fulton Street: "Mi consejo es que recen a los dioses del tren para elegir el camino correcto".

"Me he perdido allí muchas veces. Una vez estaba tan perdida que ni siquiera los locales cercanos pudieron indicarme cómo salir".