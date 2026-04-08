EE. UU. respalda a subsecretario de Agricultura para dirigir el Programa Mundial de Alimentos

Subsecretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Luke J. Lindberg. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos anunció su respaldo a la candidatura del subsecretario del Departamento de Agricultura, Luke J. Lindberg, para ocupar el cargo de director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

De acuerdo a una nota de prensa del Departamento de Estado, Estados Unidos señaló que Lindberg, oriundo del estado de Dakota del Sur, cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de programas internacionales vinculados a la seguridad alimentaria.

Actualmente se desempeña como subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), donde supervisa los programas McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y Alimentos para el Progreso, además de participar en la reestructuración del programa Alimentos para la Paz mediante un modelo que las autoridades califican como innovador y transparente.

Experiencia y capacidades de Lindberg

De acuerdo con el comunicado, su experiencia en la gestión de operaciones a gran escala y en la coordinación de alianzas internacionales demuestra la capacidad necesaria para liderar el organismo humanitario.

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"Estados Unidos se complace en anunciar la candidatura de Luke J. Lindberg, de Dakota del Sur, para el cargo de Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)".

El documento también destaca que, a lo largo de su carrera, Lindberg ha demostrado visión estratégica, capacidad geopolítica y un enfoque en la rendición de cuentas, cualidades que consideran necesarias para dirigir la entrega de asistencia alimentaria en situaciones de emergencia.

Reconocimiento a Cindy McCain

Mientras se prepara la transición en el liderazgo del organismo, Estados Unidos expresó su reconocimiento a la actual directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain, por su trayectoria al frente de la institución.

"Mientras se prepara para dejar el cargo, Estados Unidos agradece a la actual Directora Ejecutiva del PMA, Cindy McCain, por sus años de servicio y dedicación".

El gobierno estadounidense recordó además su histórico vínculo con el PMA, del cual ha sido el principal donante desde su fundación en 1961, impulsada por el entonces senador George McGovern.

"Nuestro apoyo a la candidatura de Luke J. Lindberg demuestra el compromiso de Estados Unidos de mantener al PMA enfocado en su misión principal: alimentar a quienes lo necesitan".