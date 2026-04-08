Embajada de EE. UU. en RD cancela sus servicios consulares por incidencia de vaguada

Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informó este miércoles la cancelación de todos sus servicios rutinarios, mientras que el Centro de Solicitud de Visas (VAC) continuará operando, pero con capacidad limitada.

La medida fue adoptada debido a las condiciones meteorológicas que han generado dificultades en distintas zonas del país, afectando la movilidad y la seguridad. Ante este escenario, la sede diplomática explicó que la decisión busca proteger tanto a los solicitantes como al personal consular.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos evitar desplazamientos que puedan representar riesgos. Indicó además que quienes no puedan asistir a sus citas programadas para hoy recibirán instrucciones del Centro de Servicio de Citas para Visas sobre el proceso para reprogramarlas en una nueva fecha.

Event: The U.S. Embassy in the Dominican Republic is closed on Wednesday, April 8, 2026, due to inclement weather. All routine services are cancelled. U.S. citizens needing emergency assistance should call 809-567-7775. Remain current on weather, road, and water conditions... pic.twitter.com/1tGkobC7lH — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) April 8, 2026

Servicios

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, invitaron a los ciudadanos a mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo, el tránsito y los efectos provocados por las lluvias, a través de los medios de noticias oficiales y de los organismos de emergencia del Gobierno dominicano.

Los servicios rutinarios y la asistencia para ciudadanos estadounidenses en las agencias consulares ubicadas en Puerto Plata y Punta Cana estarán operando, en función de las condiciones meteorológicas actuales, según lo permitan las condiciones del tiempo.

La embajada reiteró su llamado a la prudencia y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante la evolución de las condiciones climáticas en el territorio nacional.