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Matthew Rodríguez
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Policía de NY gestiona extradición del dominicano vinculado a muerte de una bebé de siete meses

Las autoridades informan que el tiroteo se originó por un ajuste de cuentas previo, según el testimonio del tirador

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    Policía de NY gestiona extradición del dominicano vinculado a muerte de una bebé de siete meses
    Foto de Matthew Rodríguez de 18 años publicada por la Policía de NY. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés), se prepara para extraditar desde Pensilvania al dominicano Matthew Rodríguez, presunto cómplice de Amuri Greene, quien supuestamente conducía la pasola en la que el tirador iba como pasajero al momento en que se produjeron los disparos.

    Matthew Rodríguez, de 18 años, fue arrestado el pasado viernes en Pensilvania, según informaron las autoridades.

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    De acuerdo con la policía, el dominicano es la persona que aparece en un video de vigilancia conduciendo la pasola utilizada durante el tiroteo.

    Origen del tiroteo

    Según informaciones ofrecidas por el Departamento de Policía, el hecho se habría originado por una represalia de un tiroteo que involucró a un amigo, versión que fue confesada por el portador del arma y responsable de los disparos.

    • En ese sentido, se indicó que la bala iba dirigida hacia el padre de la infante hoy occisa, según fiscales durante su primera audiencia la semana pasada.  

    Sin embargo, el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, aclaró esa versión al anunciar la acusación formal del gran jurado contra ambos implicados, señalando que no está completamente definido el objetivo del ataque, versión que la madre de la menor niega de manera contundente.

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