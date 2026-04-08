Fallece Jim Whittaker, pionero del montañismo y primer estadounidense en escalar el Everest

Jim Whittaker, el primer estadounidense en alcanzar la cima del Monte Everest en 1963, falleció a los 97 años, dejando un legado histórico en el montañismo mundial.

Según informó la agencia AP, Whittaker murió el martes en su residencia en Port Townsend, en el estado de Washington, de acuerdo con un comunicado emitido por su familia.

El histórico ascenso de Whittaker ocurrió una década después de que los legendarios montañistas Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograran por primera vez conquistar la cima del Everest en 1953.

Un ícono del montañismo

Su hazaña lo convirtió en una celebridad internacional y lo acercó a influyentes figuras políticas y sociales. De acuerdo con la agencia AP, Whittaker desarrolló una estrecha amistad con el político estadounidense Robert Kennedy, con quien escaló una montaña canadiense que posteriormente fue nombrada Monte Kennedy en honor al político tras su asesinato en 1968.

En una ocasión, Whittaker describió a Kennedy como una persona de gran determinación.

"Bobby Kennedy era uno de los tipos más duros que jamás hayas visto", comentó en su momento. "No importa lo grande que seas, sino lo tenaz que seas".

Reflexiones sobre el montañismo

Según reseñó la agencia AP, la pasión de Whittaker por la escalada comenzó desde joven, cuando participaba en actividades de los Boy Scouts en las montañas Olympic del estado de Washington. A lo largo de su carrera, describió el montañismo como una experiencia profundamente espiritual.

"Estás en la naturaleza, participando en la creación de Dios... es una experiencia sublime, algo muy espiritual", dijo Whittaker en una entrevista de 1981.

"Creo que es bueno participar en eso y afrontar la vida", añadió. "Cuando vives al límite, puedes ver un poco más allá".

La agencia AP indicó que Whittaker también reflexionó en varias ocasiones sobre los riesgos inherentes al montañismo, recordando que la naturaleza puede ser implacable.

"Las montañas son justas, pero en realidad no les importa", señaló en 1987.

Sus expediciones en el Everest y en el K2 consolidaron su reputación como uno de los montañistas más destacados de su época. Compartía su pasión por la escalada con su hermano gemelo, Lou Whittaker, quien lideró la primera expedición estadounidense en escalar la cara norte del Everest y falleció en 2024 a los 95 años.

Logros significativos

Uno de los logros que Whittaker consideró más significativos ocurrió en 1981, cuando guió a diez escaladores con discapacidades hasta la cima del Monte Rainier, una montaña que escaló más de cien veces.

Para esos participantes, según recordó posteriormente, "aquello fue el Everest".

La agencia AP reportó que, tras décadas de aventuras en algunas de las montañas más peligrosas del mundo, Whittaker llegó a reflexionar sobre la muerte con serenidad.

En una entrevista de 1980 expresó que esperaba "morir mientras dormía con la televisión encendida".

En sus últimos años, también se pronunció sobre propuestas para exigir el uso obligatorio de dispositivos de localización en montañas como el Monte Hood. Aunque no se oponía a su uso voluntario, consideraba que una exigencia obligatoria afectaría el espíritu del montañismo.

"Si eliminas todo el riesgo de la vida, pierdes mucho. Le estás quitando la libertad personal a alguien que quiere explorar sin red de seguridad", dijo Whittaker en 2007. "Uno quiere adentrarse en la naturaleza, disfrutarla y no sentirse perseguido."