Identifican como dominicanos las dos víctimas de tiroteo ocurrido en Brooklyn el domingo de Pascua

Captura de pantalla del video donde un hondureño dispara contra dos dominicanos en Brooklyn. ( FUENTE EXTERNA )

Dos hombres dominicanos fueron identificados como las víctimas de un tiroteo ocurrido el pasado Domingo de Pascual en Brooklyn, Nueva York, donde un joven hondureño está siendo acusado de perpetrar el ataque en plena la vía pública. Uno de ellos murió.

El sospechoso fue identificado como Michael Mendoza Cardona, un hondureño de 24 años, acusado el pasado lunes de asesinato, intento de asesinato y dos cargos de posesión ilegal de armas en relación con el tiroteo ocurrido la noche del domingo frente a un edificio en la calle Fulton, en el sector de Cypress Hills.

De acuerdo con The New York Post, cámaras de vigilancia captaron el momento en que el sospechoso presuntamente disparó contra el dominicano José Ureña Morán, de 30 años, y otro hombre de 50 años que no ha sido identificado, mientras ambos se encontraban debajo de la plataforma elevada del metro de la línea J, entre las calles Cleveland y Elton.

El medio indicó que el video muestra a los dos hombres de pie en la acera, cerca de un grupo de aproximadamente tres personas.

Después de que uno de los hombres pareciera dirigirse al grupo, el presunto atacante sacó un arma y disparó varias veces contra él y el otro hombre que se encontraba a su lado.

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TIROTEO MORTAL EN CYPRESS HILLS BROOKLYN UN MUERTO Y OTRO CRÍTICO



Un hombre de 30 años asesinado tras doble balacera en Fulton Street el domingo pasado



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Estado de las víctimas y acciones legales

Según The Post, las imágenes también muestran que el atacante continuó disparando contra las víctimas, incluso, mientras estas permanecían inmóviles en la acera.

Ambos hombres fueron trasladados en estado crítico al Centro Médico Universitario Brookdale. Posteriormente, Ureña Morán, residente de Cypress Hills, fue declarado muerto, de acuerdo con la policía.

Además, no está claro si Mendoza Cardona se encontraba en el país de forma ilegal. The Post indicó que contactó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para obtener información adicional sobre su estatus migratorio.

Las autoridades informaron que la investigación continúa en curso.