Madre de periodista liberada en Irak espera su regreso a casa en Wisconsin

La madre de una periodista estadounidense liberada recientemente de sus captores en Irak expresó su esperanza de que su hija regrese finalmente a su hogar en Wisconsin, tras décadas trabajando en el extranjero como reportera independiente.

Según informó la agencia AP, la periodista Shelly Kittleson, de 49 años, fue secuestrada el 31 de marzo en una esquina de Bagdad por el grupo miliciano Kataib Hezbollah. Su liberación fue anunciada ayer martes por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Funcionarios del grupo miliciano indicaron, bajo condición de anonimato, que la liberación de Kittleson se produjo a cambio de la excarcelación de varios miembros del grupo que estaban detenidos por autoridades iraquíes.

La madre de la periodista, Barb Kittleson, expresó alivio tras conocer la noticia, aunque reconoció que aún desconoce detalles sobre la situación de su hija.

Según relató a la agencia AP, acudió a la biblioteca local en Mount Horeb, un poblado de unos 7,000 habitantes en el sur del estado de Wisconsin, para enviarle un correo electrónico en el que le manifestó su deseo de que regrese a Estados Unidos y le informó que ya ha preparado su habitación en casa.

Impacto familiar y contexto del secuestro

La agencia AP recordó que Shelly Kittleson dejó Wisconsin en 1995, cuando tenía 19 años, para trasladarse a Italia, donde estudió y trabajó como niñera. Con el paso de los años, se consolidó como reportera en zonas de conflicto, cubriendo acontecimientos en Irak, Siria y otros países de Oriente Medio para medios como Al-Monitor.

Barb Kittleson relató que su esposo, Bob, falleció en 2024 a causa de cáncer de páncreas y que no veía a su hija desde 2002, cuando viajó a Italia para visitarla. Al ser consultada sobre si extraña a Shelly, asintió en silencio.

La madre indicó que no sabe si su hija recibirá el mensaje que le envió, ya que funcionarios estadounidenses estarían limitando el contacto con ella durante la primera semana tras su liberación. También expresó incertidumbre sobre si los secuestradores se llevaron su teléfono y su computadora.

La agencia AP señaló que Kataib Hezbollah ha sido señalado en otros casos de secuestros de extranjeros. Entre ellos figura el de Elizabeth Tsurkov, estudiante de posgrado de la Universidad de Princeton con ciudadanía israelí y rusa, quien desapareció en Bagdad en 2023. T

ras su liberación en septiembre de 2025, declaró haber estado retenida por esa milicia, aunque el grupo nunca asumió formalmente la responsabilidad.

Asimismo, indicó que milicias respaldadas por Irán en Irak han intensificado ataques contra instalaciones estadounidenses desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha incrementado los riesgos de seguridad en la región.