Nueva York toma medidas contra tarifas abusivas de aplicaciones de entrega a restaurantes

El alcalde Zohran Kwame Mamdani, anuncio este miércoles un acuerdo de conciliación por un monto superior a los 875,000 dólares con HungryPanda para resolver las infracciones a las leyes de la ciudad sobre servicios de entrega de alimentos por parte de terceros.

La investigación determinó que HungryPanda violó la ley de topes de tarifas de la ciudad de Nueva York, cobrando en algunos casos a restaurantes propiedad de inmigrantes miles de dólares en tarifas abusivas e ilegales.

Esta acción marca la primera vez que el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP por sus siglas en inglés), hace cumplir dicha ley contra una empresa de aplicaciones de entrega a domicilio por perjudicar a los propietarios de negocios.

"Demasiados restaurantes de barrio ya tienen que lidiar con costos elevados y márgenes de ganancia extremadamente estrechos", afirmó el alcalde Mamdani. "No deberían tener que enfrentarse también a tarifas ocultas e ilegales provenientes de las aplicaciones en las que confían para llegar a sus clientes.

Este acuerdo devuelve dinero a los negocios que sufrieron cobros excesivos y deja claro que la ciudad de Nueva York hará cumplir la ley para proteger a los propietarios de pequeñas empresas".

En el acuerdo también fueron consultados, la vicealcaldesa de Justicia Económica Julie Su y el comisionado del DCWP de la ciudad de Nueva York, Samuel A.A. Levine.

Impacto y reacciones de autoridades y legisladores

"HungryPanda contaba con que estos propietarios de restaurantes fueran demasiado pequeños y estuvieran demasiado ocupados como para defenderse", declaró la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su.

"Se equivocaron. Este acuerdo devuelve dinero a los bolsillos de cientos de negocios propiedad de inmigrantes y envía un mensaje claro a todas las plataformas de esta ciudad: estamos vigilando la letra pequeña".

«Los restaurantes son el corazón de cada barrio de la ciudad de Nueva York: reúnen a las personas, nos alimentan y generan una economía próspera», afirmó el comisionado del DCWP, Sam Levine. «La Ley de Límites a las Comisiones se promulgó para proteger a estas pequeñas empresas de tarifas abusivas que dificultan su funcionamiento en la ciudad de Nueva York.

Este acuerdo deja claro que el DCWP no permitirá que HungryPanda —ni ninguna otra aplicación de entrega a domicilio, de hecho— estafe a consumidores, trabajadores o pequeñas empresas».

«Los pequeños restaurantes de la ciudad de Nueva York —muchos de ellos propiedad de inmigrantes— definen nuestros barrios e impulsan nuestra economía local. Cuando las aplicaciones de entrega a domicilio infringen la ley y desvían ingresos ganados con tanto esfuerzo mediante comisiones ilegales, no solo es injusto, sino que socava a estas empresas y a las comunidades a las que sirven. Felicito al asambleísta Zohran Mamdani y al comisionado Samuel A.A. Levine por intervenir, hacer cumplir la ley y brindar un alivio real a cientos de pequeñas empresas», declaró el asambleísta Robert Carroll.

«Esta medida de aplicación de la ley envía un mensaje claro: Nueva York defenderá a las pequeñas empresas, hará cumplir la ley y trabajará para construir una economía local que funcione para todos. Me enorgullece respaldar a esta administración y al DCWP mientras seguimos luchando para proteger a los restaurantes, los trabajadores y los consumidores en toda nuestra ciudad. Hoy hemos hecho un poco más fácil que el restaurante favorito de cada barrio pueda seguir operando».

«Es responsabilidad de todos nosotros, quienes formamos parte del gobierno, apoyar a esas pequeñas empresas y protegerlas. Y estas grandes corporaciones se están aprovechando de las pequeñas empresas», señaló el concejal Harvey Epstein.

«Realmente aplaudo el esfuerzo del equipo del DCWP al presentar este caso; la lucha que estamos librando contra las comisiones abusivas en toda nuestra ciudad envía un mensaje claro: si se aprovechan de las pequeñas empresas, tendrán que rendir cuentas».

«Estamos lanzando una advertencia a todas las aplicaciones de entrega a domicilio: no permitiremos que nos defrauden; las descubriremos y nos aseguraremos de que paguen», afirmó la concejala Shahana Hanif. «La rendición de cuentas ocupa un lugar central y prioritario en la ciudad, y cualquiera que intente perjudicar a nuestras pequeñas empresas o a nuestros trabajadores se verá en problemas».

HungryPanda, una plataforma de entrega a domicilio de terceros utilizada predominantemente en las comunidades de inmigrantes asiáticos de Nueva York, pagará más de $580,000 en restitución a más de 380 restaurantes en toda la ciudad, junto con más de $294,000 en sanciones civiles y tarifas.

El DCWP determinó que la empresa utilizó una serie de tácticas para imponer cargos ilícitos, incluyendo la agrupación de múltiples tarifas en un solo rubro, el cambio frecuente de la etiqueta de las tarifas y la caracterización errónea de sobrecargos ilegales como "deducciones promocionales".

En virtud del acuerdo, HungryPanda debe cumplir con la Ley de Límites a las Tarifas (Fee Cap Law), proporcionar a los restaurantes divulgaciones claras sobre las tarifas, implementar políticas internas de cumplimiento y capacitación, y presentar certificaciones anuales que acrediten dicho cumplimiento.

Límites de tarifas

El DCWP hace cumplir las Leyes de Servicios de Entrega de Alimentos de Terceros de la Ciudad de Nueva York, las cuales establecen límites a las tarifas cobradas por las aplicaciones de entrega y protegen a los propietarios de restaurantes. Los límites son:

15% para servicios de entrega.

5% para servicios básicos, incluyendo el procesamiento de pedidos y la inclusión en la plataforma; 20% para servicios mejorados (solo si se ofrece un servicio básico por un 5% o menos).

3% para el procesamiento de pagos electrónicos (con excepciones limitadas si se documentan costos más elevados).

A principios de este año, HungryPanda formó parte de un acuerdo de $5 millones, junto con Uber Eats y Fantuan, que aseguró restitución, sanciones y compensaciones por daños para más de 49,000 trabajadores de entrega a domicilio debido a violaciones de la Tarifa de Pago Mínimo de la Ciudad.

Este caso fue gestionado por los abogados del personal del DCWP bajo la supervisión de la alta dirección de la agencia.