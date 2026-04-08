El Comité de Supervisión investiga la gestión de Pam Bondi sobre Epstein

Pam Bondi, exfiscal general de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Justicia informó que la exfiscal general Pam Bondi no comparecerá la próxima semana ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga el manejo gubernamental de los archivos vinculados a Jeffrey Epstein.

Según explicó una portavoz del comité, la decisión responde a que Bondi fue citada en su calidad de fiscal general, cargo que dejó recientemente tras ser destituida por el presidente Donald Trump. El comité prevé ahora coordinar una nueva fecha para su testimonio a través de su abogado.

La exfuncionaria ha estado bajo escrutinio por la gestión del Departamento de Justicia en torno a los expedientes de Epstein, cuya divulgación —con millones de documentos— fue criticada por errores y retrasos respecto al plazo establecido por el Congreso.

Presión legislativa sobre Pam Bondi

Tras su salida del cargo, el subprocurador Todd Blanche asumió de forma interina la dirección del Departamento de Justicia.

No obstante, legisladores de ambos partidos han insistido en que Bondi debe comparecer. La congresista Nancy Mace afirmó que la citación fue emitida a su nombre y no por su cargo, por lo que debe responder ante el comité.

En la misma línea, el demócrata Robert Garcia advirtió que impulsará medidas para hacer cumplir la citación, incluyendo posibles cargos por desacato al Congreso si no se presenta.

Investigación sobre archivos de Epstein

El comité, presidido por el republicano James Comer, mantiene abierta la investigación sobre el manejo de los archivos de Epstein, un caso que sigue generando controversia en Estados Unidos.