RFK Jr. lanzará podcast para denunciar supuestas "mentiras" sobre salud pública en EE. UU.

Foto de archivo de Kennedy Jr, secretario de Salud de EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., lanzará un nuevo podcast que, según afirmó, busca inaugurar "una nueva era de transparencia radical en el gobierno" y exponer lo que considera falsedades que han afectado la salud de los estadounidenses.

Según informó la agencia AP, el programa se titulará "The Secretary Kennedy Podcast" y se estrenará la próxima semana. El espacio contará con conversaciones entre Kennedy, médicos, científicos y funcionarios gubernamentales, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS).

En un video promocional obtenido por la agencia AP, grabado en un estudio con la marca del HHS, Kennedy presenta el podcast como una herramienta para denunciar irregularidades en el sistema sanitario.

"Vamos a dar a conocer los nombres de las fuerzas que obstaculizan el camino hacia la salud pública", dice Kennedy en el video de casi 90 segundos.

Coming soon—The Secretary Kennedy Podcast. pic.twitter.com/CMkOmh8sFO — Secretary Kennedy (@SecKennedy) April 8, 2026

Reacciones y preocupaciones de expertos y autoridades

La agencia AP señaló que la llegada de Kennedy a la administración del presidente Donald Trump el año pasado le proporcionó una plataforma más amplia para difundir ideas que, en algunos casos, contradicen el consenso científico, lo que ha generado preocupación entre expertos en salud pública.

El especialista en derecho sanitario Lawrence Gostin, de la Universidad de Georgetown, advirtió que un proyecto de este tipo podría afectar la credibilidad institucional del HHS.

De acuerdo con la agencia AP, funcionarios de la administración sostienen que el nuevo programa forma parte de una estrategia más amplia de comunicación dirigida a difundir mensajes relacionados con enfermedades crónicas y hábitos saludables.

"Esto forma parte de nuestra estrategia más amplia para llevar el mensaje de ´Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable´ al público más amplio posible", dijo Liam Nahill, director digital del HHS.

La agencia AP indicó que esta iniciativa surge en medio de varios desafíos recientes para el departamento, incluyendo críticas a cambios en políticas de vacunación y un fallo federal que bloqueó algunas de esas medidas. También se ha registrado resistencia política que ha impedido la confirmación del cirujano general propuesto por el gobierno.

El nuevo podcast también marca el regreso de Kennedy a un formato que ha utilizado anteriormente. Antes de asumir funciones en el gobierno, el funcionario ya producía contenido en este formato y participaba con frecuencia en entrevistas extensas en distintos espacios digitales.

Según explicó a la agencia, Tyler Burger, gerente de comunicaciones digitales del HHS y productor del programa, la iniciativa busca integrar el formato de podcast como una herramienta oficial de comunicación gubernamental.

"Estamos incorporando el podcasting al gobierno como una forma oficial de comunicación", dijo Burger.

Reacciones de los críticos

La agencia AP detalló que el espacio se producirá en un estudio preparado con equipos ya disponibles en la agencia y tendrá capacidad para que participen hasta cuatro personas por episodio.

Expertos en comunicación consideran que el formato podría amplificar el alcance del mensaje oficial. Melina Much, investigadora del Centro de Redes Sociales y Política de la Universidad de Nueva York, explicó que los podcasts actuales suelen difundirse en audio y video, lo que facilita su circulación en redes sociales.

Sin embargo, críticos han cuestionado el posible uso del espacio para difundir información engañosa. La portavoz de 314 Action, Grace Silva, expresó su preocupación por el impacto del programa.

"Es simplemente otro canal oficial para difundir desinformación que inyectará teorías conspirativas aún más peligrosas en los medios de comunicación", afirmó.

La agencia AP reportó que los episodios del podcast se publicarán cada dos semanas. Aunque la lista completa de invitados no ha sido revelada, Kennedy adelantó que uno de los participantes será el chef Robert Irvine, conocido por colaborar en la mejora de la alimentación del Ejército estadounidense.

Por su parte, el portavoz del HHS, Andrew Nixon, aseguró que el programa abordará temas prioritarios para la población, más allá de las críticas iniciales.

"Los estadounidenses coinciden en la necesidad de abordar con urgencia las enfermedades crónicas, mejorar la nutrición, fortalecer la calidad de los alimentos y reducir los costos de la atención médica", afirmó. "El podcast del Secretario Kennedy tratará todos estos temas".