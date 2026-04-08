Southwest se suma a otras aerolíneas y aumenta tarifas por equipaje ante alza del combustible

La aerolínea estadounidense Southwest Airlines anunció este miércoles un aumento en las tarifas por equipaje facturado, menos de un año después de eliminar su histórica política de maletas gratuitas, en medio del encarecimiento del combustible para aviones provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Según reportó la agencia AP, a partir del jueves los pasajeros deberán pagar 45 dólares por la primera maleta facturada y 55 dólares por la segunda.

Sin embargo, algunos viajeros seguirán recibiendo la primera maleta gratis, incluidos ciertos miembros del programa de fidelización, titulares de tarjetas de crédito elegibles y miembros activos de las fuerzas armadas.

La aerolínea explicó que la medida responde a factores operativos y económicos globales.

"Como parte de un análisis continuo del negocio y en el contexto global cambiante", indicó la empresa con sede en Texas en un comunicado.

De acuerdo con la agencia AP, Southwest ya había eliminado en mayo su política de permitir dos maletas gratuitas por pasajero, una práctica que durante décadas fue una de sus principales ventajas competitivas frente a otras aerolíneas.

Aumento de tarifas en el contexto del conflicto

El aumento de tarifas ocurre en un contexto de incremento en los precios del petróleo, vinculado a la guerra en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero. Según la agencia AP, los combates cerca del estratégico estrecho de Ormuz han afectado el suministro mundial de crudo, elevando los costos del combustible para aviación.

El estrecho de Ormuz es considerado una vía clave para el transporte energético mundial, ya que por allí transita aproximadamente una quinta parte del petróleo global, lo que hace que cualquier interrupción tenga impacto inmediato en los precios internacionales.

La agencia AP señaló que otras aerolíneas estadounidenses también han adoptado medidas similares ante el aumento de costos operativos. Entre ellas figuran Delta Air Lines, JetBlue Airways y United Airlines, que recientemente elevaron sus tarifas por equipaje.

Fluctuaciones en los precios del petróleo

En paralelo, los precios del petróleo registraron fluctuaciones recientes. Según la agencia AP, estos cayeron hasta cerca de 95 dólares por barril después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas con Irán, aunque continúan por encima de los niveles previos al conflicto.

La situación se mantiene inestable debido a nuevos enfrentamientos en la región. De acuerdo con la agencia AP, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques israelíes contra el grupo militante Hezbolá en Líbano, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del alto el fuego.

El precio promedio del combustible para aviones en ciudades como Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York alcanzó los 4.81 dólares por galón el martes, un incremento significativo frente a los 2.50 dólares registrados antes del inicio del conflicto, según datos de la firma de análisis energético Argus Media.

Fuera de Estados Unidos, varias aerolíneas han optado por aplicar recargos adicionales por combustible, una práctica que no es habitual en compañías estadounidenses, pero que podría expandirse si persisten las presiones sobre los costos operativos.