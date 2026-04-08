El Tribunal Supremo de Tennessee bloquea acceso a ejecuciones para medios de comunicación

El Tribunal Supremo de Tennessee bloqueó temporalmente una orden judicial que permitía a los medios de comunicación observar más etapas del proceso de ejecuciones estatales, restableciendo el protocolo vigente mientras continúa el proceso de apelación.

La decisión deja sin efecto una orden previa emitida por un tribunal inferior y restituye el procedimiento tradicional antes de la ejecución de Tony Carruthers, programada para el 21 de mayo. La medida permanecerá vigente mientras se desarrolla el proceso judicial en curso.

¿Qué cambios ordenó el juez de Nashville en el protocolo de ejecuciones?

De acuerdo con la agencia AP, en enero un juez de Nashville emitió una orden judicial provisional a favor de una coalición de medios de comunicación, entre ellos la propia Associated Press. El grupo presentó una demanda argumentando que los protocolos estatales limitan de forma inconstitucional la información completa y precisa sobre las ejecuciones.

El juez había ordenado que las cortinas de la sala de testigos se abrieran antes durante la aplicación de la inyección letal, lo que permitiría observar cómo se sujetaba al recluso a la camilla y el proceso de inserción de la vía intravenosa. Asimismo, estableció que las cortinas debían permanecer abiertas hasta la declaración oficial de la muerte.

La agencia AP indicó que el juez también dispuso medidas para proteger la identidad del equipo encargado de las ejecuciones, incluyendo el uso de trajes protectores desechables que cubrieran uniforme, placa de identificación y cabello, además de la opción de utilizar mascarillas.

Argumentos de la fiscalía y medios durante el proceso de apelación

Durante el proceso de apelación, la fiscalía estatal sostuvo que los medios de comunicación no tienen un derecho amparado por la Primera Enmienda para presenciar ejecuciones, y mucho menos para observar las etapas adicionales establecidas por la orden judicial.

Según reportó la agencia, el estado argumentó además que la medida podría aumentar el riesgo de revelar la identidad de los integrantes del equipo de ejecución, introducir procedimientos no probados y basarse en una interpretación incorrecta de las leyes estatales.

En contraste, los abogados de los medios señalaron que impedir el acceso ampliado privaría al público de información relevante sobre las ejecuciones programadas. También defendieron que existe un derecho constitucional y legal a observar el proceso completo, y que el uso de equipo de protección personal garantizaría el anonimato del personal involucrado.

La agencia AP explicó que el procedimiento vigente permite a los testigos de los medios comenzar a observar el proceso únicamente después de que el condenado ha sido sujetado a la camilla y conectado a las vías intravenosas. Además, los testigos no conocen el momento exacto en que comienzan las inyecciones, las cuales son administradas desde una sala separada.

El protocolo actual establece que, tras administrar las jeringas de solución salina y pentobarbital, un jefe de equipo notifica al guardia y se inicia un periodo de espera de cinco minutos.

Luego se cierran las persianas, se apaga la cámara y un médico entra para confirmar el fallecimiento. Si se confirma la muerte, el guardia anuncia por intercomunicador que la sentencia se ha ejecutado y se ordena a los testigos abandonar la sala.

La agencia AP añadió que las cámaras y el circuito cerrado de televisión son utilizados exclusivamente por el equipo de ejecución, mientras que los testigos de los medios no tienen acceso directo a esas imágenes.