Condenan a 15 años de prisión a hombre que disparó a su exjefe y huyó por el metro de Nueva York
El ataque dejó a la víctima con heridas en el tobillo, la cadera y el hombro, mientras Díaz huyó por el metro
Un residente de Nueva York fue condenado a 15 años de prisión tras disparar e herir a su exjefe en una calle de Manhattan y luego escapar a través del sistema de metro de la ciudad.
El acusado, Eduardo Díaz, de 44 años y residente de Queens, se había declarado culpable en octubre de intento de agresión por el ataque ocurrido en noviembre en el Upper West Side.
Según informó el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg Jr., Díaz había sido despedido de una tienda de computadoras donde trabajaba, tras lo cual envió mensajes amenazantes a su antiguo jefe.
Meses después, el hombre regresó al establecimiento y confrontó a la víctima, de 47 años. Aunque el arma se atascó en un primer intento, Díaz logró dispararle minutos más tarde en plena vía pública, causándole heridas en el tobillo, la cadera y el hombro.
Gestionan extradición de Pensilvania a NY de dominicano vinculado a muerte de bebé de siete meses
Identifican como dominicanos a las dos víctimas de tiroteo ocurrido en Brooklyn el domingo de Pascua
Autor del tiroteo donde murió una bebe de siete meses en NY actuó por represalia de hecho anterior
De acuerdo con la fiscalía, el agresor continuó disparando incluso cuando la víctima cayó al suelo, antes de huir a pie hacia una estación del metro cercana, lo que provocó la interrupción del servicio mientras la policía realizaba un amplio operativo.
Declaraciones del fiscal
- Díaz fue arrestado al día siguiente en Queens, donde las autoridades recuperaron el arma utilizada, municiones y la vestimenta que llevaba durante el ataque.
"El acusado ha sido responsabilizado por un violento tiroteo cometido de forma imprudente en una vía pública, que dejó a la víctima gravemente herida", señaló Bragg, al destacar que el hombre aún se encuentra en proceso de recuperación.