Un dominicano aspira a ser el próximo alcalde de Paterson, Nueva Jersey

El dirigente político dominicano Alex Méndez ha lanzado su aspiración a la alcaldía de Paterson, Nueva Jersey, respaldado por más de una década de experiencia en el servicio público local.

Méndez se desempeña actualmente como concejal del Tercer Barrio, cargo que ocupa desde 2020 y para el cual fue reelecto en 2024. Su trayectoria también incluye funciones como comisionado de la Junta de Educación de Paterson entre 2010 y 2014, concejal At-Large de 2014 a 2018, y posteriormente representante del Distrito 3.

Su candidatura cuenta con el respaldo de cientos de líderes y representantes de la comunidad hispana en la ciudad, quienes apoyan su intención de dirigir esta localidad.

Paterson, con una población que supera los 160 mil habitantes, se caracteriza por su diversidad, con aproximadamente un 64 % de residentes de origen hispano, incluyendo dominicanos, peruanos, mexicanos, colombianos y puertorriqueños, entre otros.

Este respaldo se enmarca en una presencia dominicana significativa en el estado de Nueva Jersey, donde residen 380,143 nacionales, según un informe del registro sociodemográfico de los dominicanos residentes en el exterior.

Candidatura de Alex Méndez en las elecciones municipales

Méndez podría ser electo en las elecciones municipales en Paterson, Nueva Jersey, pautadas para el 12 de mayo de 2026. En esta jornada, los ciudadanos votan principalmente para elegir al alcalde (mayor) y a los miembros del Concejo Municipal (at-large).

Dentro de la boleta electoral, Méndez figura como "Línea 1A". Cuando se habla de "línea 1A" (o ballot line 1A), no se trata de una posición política, sino de la ubicación del candidato en la boleta electoral, un elemento que puede influir en la visibilidad del aspirante ante los votantes.

En esta contienda, el candidato Alex Méndez aparece en dicha línea como aspirante a la alcaldía y compite junto a otros cuatro candidatos que también buscan dirigir la ciudad.