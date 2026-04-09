Cambios en panel de vacunas de los CDC generan preocupación entre expertos en salud

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La administración del presidente Donald Trump actualizó los estatutos de un comité asesor federal clave sobre vacunas, una medida que, según críticos, podría aumentar la influencia de activistas antivacunas y afectar la confianza pública en la inmunización.

De acuerdo con la agencia AP, los cambios publicados el jueves afectan al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), un panel que durante décadas ha recomendado la mejor manera de utilizar las vacunas en Estados Unidos.

La actualización se produce tras una reciente derrota legal que paralizó temporalmente las reuniones del comité. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su escepticismo hacia las vacunas, destituyó a todos los miembros del panel poco después de asumir el cargo y los reemplazó con personas de su confianza.

Decisiones polémicas del nuevo comité

El panel reformado ya ha tomado decisiones polémicas. Según AP, el comité se negó a recomendar las vacunas contra el COVID-19 incluso para poblaciones de alto riesgo y votó en contra de recomendar la mayoría de las vacunas contra la hepatitis B para recién nacidos.

Además, durante la gestión de Kennedy, la administración redujo el calendario de vacunación infantil.

Estas acciones motivaron una demanda por parte de organizaciones médicas, incluida la American Academy of Pediatrics, que buscaban bloquear las medidas. El mes pasado, un juez federal falló a favor de los demandantes, aunque la administración ha indicado que planea apelar la decisión.

Cambios en los estatutos del ACIP

El ACIP asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cuyas decisiones suelen basarse en las recomendaciones del panel. Estas recomendaciones han guiado durante años los requisitos estatales de vacunación escolar y la cobertura de vacunas por parte de las aseguradoras.

Según AP, el nuevo estatuto amplía los requisitos para los miembros del panel, lo que podría facilitar la inclusión de aliados del secretario Kennedy.

Aunque el comité históricamente se ha enfocado en la seguridad de las vacunas, el documento actualizado también incorpora elementos que reflejan preocupaciones habituales de los críticos antivacunas, como el análisis de posibles "lagunas en la investigación sobre la seguridad de las vacunas" y la consideración de los "efectos acumulativos" de las dosis.

Richard H. Hughes IV, abogado que representa a la Academia Estadounidense de Pediatría, afirmó que los cambios reflejan "un esfuerzo continuo por seguir haciendo lo mismo para socavar al ACIP, debilitar la política de vacunación" y la confianza pública.

El plazo para renovar la carta constitutiva del comité coincidió con el proceso judicial en curso. Sin embargo, Hughes señaló que esto no resuelve el litigio.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Andrew Nixon, defendió la medida y afirmó que "La renovación de los estatutos de la ACIP y su publicación son requisitos legales rutinarios y no indican ningún cambio de política más amplio", según declaraciones citadas por la agencia AP.