Junta de inmigración rechaza apelación de Mahmoud Khalil y lo acerca a posible deportación

El negociador estudiantil y activista palestino, Mahmoud Khalil, en el campus de la Universidad de Columbia en Nueva York, en un campamento de protesta propalestino. ( FUENTE EXTERNA )

Una junta federal de apelaciones de inmigración rechazó el último intento del activista palestino Mahmoud Khalil de desestimar su caso migratorio, una decisión que lo acerca a una posible deportación de Estados Unidos.

De acuerdo con la agencia AP, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió el jueves una orden final de deportación contra Khalil, un exestudiante de posgrado de la Columbia University. Las resoluciones de este organismo no son públicas y el Department of Justice no respondió de inmediato a solicitudes de información.

Khalil declaró que no le sorprendió el fallo, al que calificó como "parcial y con motivaciones políticas". Sus abogados sostienen que el activista no puede ser detenido ni deportado mientras continúa litigando un caso separado en el sistema judicial federal.

"De lo único que soy culpable es de denunciar el genocidio en Palestina, y esta administración ha utilizado el sistema de inmigración como arma para castigarme por ello", dijo Khalil en un comunicado citado por AP.

Contexto del caso migratorio

La Junta de Apelaciones de Inmigración juega un papel clave en el complejo sistema judicial migratorio de Estados Unidos, el cual está bajo la supervisión del Departamento de Justicia y ha cobrado relevancia durante las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

Khalil, residente permanente legal de 31 años, fue la primera persona cuyo arresto se hizo público durante la ofensiva federal contra no ciudadanos que criticaron públicamente a Israel y sus acciones en Gaza.

El gobierno ha señalado que las actividades de Khalil como líder de protestas propalestinas en la universidad estaban "alineados con Hamás". Sin embargo, según AP, las autoridades no han presentado pruebas que demuestren una conexión directa con el grupo, mientras que Khalil ha rechazado categóricamente las acusaciones de antisemitismo.

Detención y consecuencias

Tras su detención en marzo, Khalil permaneció 104 días en un centro de detención migratoria, perdiéndose el nacimiento de su primer hijo, hasta que un juez federal en Nueva Jersey ordenó su liberación.

Posteriormente, el caso sufrió un revés cuando un tribunal de apelaciones estadounidense determinó, en una decisión dividida de 2 a 1, que el juez federal se había extralimitado al ordenar su liberación, señalando que el proceso debía completarse primero en tribunales de inmigración antes de pasar al sistema federal.

Los abogados del activista han solicitado que el pleno del tribunal revise esa decisión y, recientemente, pidieron que uno de los jueces se apartara del caso debido a su anterior rol como alto funcionario del Departamento de Justicia en investigaciones relacionadas con estudiantes manifestantes.

Según reportó AP, Khalil nació en Siria en el seno de una familia palestina y posee ciudadanía argelina a través de un pariente lejano. El activista ha manifestado su preocupación por su seguridad en caso de ser deportado, indicando que podría ser blanco de ataques o incluso asesinado si es expulsado de Estados Unidos.