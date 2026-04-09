Exsargento dominicano del NY condenado por muerte relata su pasado en violento barrio del Bronx

Erik Durán, exsargento del Departamento de la Policía de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El exsargento dominicano del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Erik Durán, condenado este jueves a prisión por causar la muerte de un sospechoso de narcotráfico al lanzarle una nevera portátil relató ante el tribunal su vida en un barrio violento del Bronx.

Durán fue sentenciado entre tres y nueve años de prisión tras ser declarado culpable de la muerte de Eric Duprey, ocurrida en agosto de 2023 durante una persecución policial encubierta.

De acuerdo con The New York Post, durante la audiencia, el exsargento defendió su trayectoria ya que era considerado un "policía ejemplar" y expresó su arrepentimiento por el incidente que marcó el final de su carrera.

"Acepté este trabajo para salvar vidas. Me sentí fatal al ver el accidente de Eric Duprey. Lamento que este día haya ocurrido", expresó Durán al tribunal.

Infancia marcada por la violencia

Según The Post, el exagente, de 38 años, narró que su infancia estuvo marcada por la violencia en el Bronx. Recordó que cuando tenía apenas ocho años, un hombre armado irrumpió en un restaurante y abrió fuego contra su familia.

El dominicano también relató que varios de sus amigos de la infancia terminaron involucrados en pandillas y drogas y que ni siquiera los reconocía. Según el medio neoyorquino, Durán afirmó que esas experiencias influyeron en su decisión de ingresar a la policía.

"Tomé ese dolor y lo canalicé para convertirme en policía", dijo el residente del condado de Putnam, y agregó que se sintió inspirado a servir después de ver a la policía correr hacia el peligro el 11 de septiembre de 2001.

En su declaración ante el tribunal, el exsargento pidió que se considerara su trayectoria previa.

"Le pido al tribunal que no me vea como un policía cualquiera", dijo el padre de tres hijos que se casó con su novia de la secundaria en un juzgado del Bronx, a solo una cuadra de la sala donde fue sentenciado.

Acciones durante su carrera policial

Durante sus 15 años en la fuerza, Durán aseguró haber enfrentado múltiples situaciones peligrosas, incluyendo incidentes en los que resultó herido y enfrentamientos con delincuentes armados, sin recurrir al uso de fuerza letal.

Su abogado, Andrew Quinn, defendió su historial y destacó sus acciones durante el servicio. Quinn afirmó que su cliente "protegió a mujeres y niños maltratados en sus hogares" y retiró más de 50 armas de fuego de las calles, describiéndolo como un "policía ejemplar" que ha llevado una vida "intachable".

El caso que derivó en su condena ocurrió cuando Durán arrojó una nevera portátil roja de la marca Igloo contra Duprey, quien huía de una redada antidrogas en una acera del Bronx, provocando que el sospechoso cayera y se golpeara la cabeza.

Reacciones en el tribunal

En defensa del exagente, Quinn señaló que la acción ocurrió en un momento de tensión. "Nadie debería ser juzgado por completo por una decisión que tomó en un abrir y cerrar de ojos", dijo.

El juez Guy Mitchell destacó que ambos hombres compartían similitudes personales. Según reseñó The Post, señaló que tanto Durán como Duprey eran hispanos, originarios del Bronx y padres de familia. "La diferencia radica en que el fallecido ya no será visto de nuevo por su familia", dijo Mitchell desde el estrado.

Durante la audiencia, la madre de Duprey, Gretchen Soto, expresó el dolor por la pérdida de su hijo. Declaró a través de un intérprete que lo extraña "todos los días", y recalcó que era "muy querido" por sus familiares y su hermana.

"Lo extraño mucho", dijo ella, mientras la pareja de Duprey también estaba presente. "Hasta el día de hoy, sus hijos lo extrañan mucho".