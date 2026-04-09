Exsargento dominicano de NY condenado a tres años de prisión por matar a un hombre al que le lanzó una neverita

El sargento Erik Durán, de 38 años, durante la audiencia del 6 de febrero de 2026 en la que fue declarado culpable por la muerte de Eric Duprey en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Un exsargento de la Policía de Nueva York (NYPD en inglés) fue condenado el jueves a al menos tres años de prisión por causar la muerte de un sospechoso de narcotráfico al lanzarle una nevera portátil mientras huía.

Detalles del incidente y condena de Erik Durán

El caso ha sido calificado por miembros del cuerpo policial como "uno de los días más oscuros en la historia de la profesión".

Erik Durán, un dominicano de 38 años, suplicó al juez Guy Mitchell que le diera "una oportunidad", mientras se disculpaba en español con la familia de Eric Duprey, de 30 años, quien falleció durante un operativo encubierto el 23 de agosto.

"Su Señoría, le pido una oportunidad para estar con mis hijos... solo una", expresó Durán en la sala del tribunal, repleta de policías y familiares de la víctima.

Durán, casado y padre de tres hijos, fue declarado culpable en febrero de homicidio involuntario en segundo grado, convirtiéndose en el primer agente del NYPD desde 2016 en ser condenado por una muerte en acto de servicio.

Aunque el juez reconoció su arrepentimiento, determinó que la sentencia debía servir como un mensaje a otros agentes sobre el uso de la fuerza.

Reacciones y consecuencias dentro del NYPD

"La diferencia es que la familia de la víctima ya no volverá a verla", dijo desde el estrado antes de dictar sentencia.

El caso generó fuertes reacciones dentro del cuerpo policial. El presidente de la Asociación de Sargentos, Vincent Vallelong, calificó la decisión como "uno de los días más oscuros en la historia de la profesión".

"No solo el sargento Durán estaba siendo juzgado. Todo agente que toma decisiones en fracciones de segundo para proteger al público también lo estaba, y esta sentencia envía un mensaje escalofriante", afirmó.

Según la fiscalía, el entonces sargento lanzó la nevera portátil para impedir la huida de Duprey, quien presuntamente había vendido drogas a un agente encubierto. El impacto provocó que perdiera el control de su motocicleta, se estrellara contra un árbol y muriera casi de inmediato.

Por su parte, Durán sostuvo durante el juicio que actuó en cuestión de segundos para proteger a sus compañeros, al considerar que la motocicleta se dirigía hacia ellos.

El exoficial fue expulsado del NYPD tras el veredicto y su caso se enmarca en la legislación que obliga a la fiscalía estatal a investigar las muertes ocurridas a manos de agentes en servicio.