Concejal de Nueva York y asistente de Hochul reciben apoyo en medio de investigación federal

La concejala de Nueva York, Farah Louis. ( FUENTE EXTERNA )

La concejala de Nueva York Farah Louis y su hermana Debbie Louis participaron este jueves en una manifestación en Brooklyn junto a simpatizantes que denunciaron como "infundada" una investigación federal por presunto soborno.

La protesta se produce semanas después de que las viviendas de ambas fueran allanadas como parte de una pesquisa que busca determinar si recibieron beneficios indebidos a cambio de influir en la asignación de fondos municipales.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha ofrecido declaraciones públicas sobre el caso y tampoco han sido acusadas formalmente de delito alguno. Durante la actividad, permanecieron en silencio mientras líderes religiosos defendían su integridad y cuestionaban la investigación.

Reacciones y medidas tras la pesquisa

"Son mujeres íntegras, comprometidas con su comunidad", expresó el pastor Orlando Findlayter, quien pidió evitar juicios anticipados.

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Debbie Louis, quien se desempeñaba como asistente de la gobernadora Kathy Hochul, fue suspendida de sus funciones tras conocerse la investigación a finales del mes pasado.

De acuerdo con documentos judiciales, los fiscales analizan posibles vínculos entre las hermanas y la organización sin fines de lucro BHRAGS Home Care Inc., que ha recibido cerca de 200 millones de dólares en contratos municipales para la apertura de refugios de emergencia.

En paralelo, autoridades federales presentaron cargos por soborno contra directivos y colaboradores vinculados a dicha organización, aunque en la acusación no se menciona a las hermanas Louis.

La fiscalía federal de Brooklyn no ha ofrecido comentarios sobre una posible implicación de ambas en el caso, mientras líderes comunitarios han pedido prudencia y han instado a las autoridades a evitar acciones precipitadas en su contra.