Prevén baja probabilidad de huracán mayor en EE. UU. para temporada 2026

ARCHIVO-Fotografía cedida por la Fuerza Aérea de Estados Unidos fechada el 27 de octubre de 2025 que muestra el huracán Melissa durante un sobrevuelo de la tripulación de la Reserva del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico, conocidos como los 'cazahuracanes'. ( FUENTE EXTERNA )

La temporada de huracanes del Atlántico tendría una menor probabilidad de impacto en Estados Unidos, según proyecciones de la Universidad Estatal de Colorado, que sitúan en apenas un 32 % la posibilidad de que un huracán mayor toque tierra en ese país.

Este porcentaje se ubica por debajo del promedio histórico, estimado en un 43 %, lo que sugiere un riesgo reducido de eventos de gran intensidad afectando la costa estadounidense durante este año.

En términos generales, la CSU prevé una temporada por debajo de lo normal, con 13 tormentas con nombre, de las cuales seis alcanzarían categoría de huracán y solo dos llegarían a ser huracanes mayores (categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson).

Proyecciones de huracanes en el Caribe

Además, la probabilidad de que un huracán mayor impacte el Caribe también se sitúa por debajo de la media, con un 35 % frente al 47 % habitual.

Los expertos atribuyen este comportamiento a la posible presencia del fenómeno El Niño, que tiende a generar condiciones menos favorables para la formación e intensificación de ciclones en el Atlántico.

La temporada ciclónica se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, y aunque este es uno de los primeros pronósticos, aún se espera el informe oficial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, previsto para finales de mayo.