Un haitiano indocumentado es acusado de matar a golpes con un martillo a una mujer en Florida

El inmigrante haitiano Rolbert Joachin, de 40 años fue arrestado por el Departamento de Policía de Fort Myers. ( FUENTE EXTERNA )

Un inmigrante indocumentado de nacionalidad haitiana, identificado como Rolbert Joachin, de 40 años de edad está siendo acusado este jueves de presuntamente matar a una mujer golpeándola repetidamente con un martillo en el estacionamiento de una gasolinera de Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con los registros judiciales a los que tuvo acceso el medio estadounidense The New York Post, el hombre golpeó hasta la muerte a una mujer de 51 años en una gasolinera Chevron en Fort Myers alrededor de las 7:20 de la mañana del pasado viernes.

El hombre está siendo acusado por homicidio, asesinato peligroso y depravado sin premeditación y daños a la propiedad por un valor superior a 1,000 dólares.

Según los documentos, los servicios de emergencia encontraron a la mujer siete minutos después, fuera de la tienda de la estación, inconsciente y tendida en un charco de sangre alrededor de su cabeza. La mujer fue declarada muerta a las 7:27 de la mañana.

Antes del presunto ataque, Joachin fue visto fuera de la tienda mientras sostenía un "mazo" en una mano y un cuchillo en otra, cuando empezó a golpear el parabrisas de una camioneta SUV negra.

Un testigo declaró a las autoridades que el migrante haitiano aprovechó que la mujer, cuya identidad todavía no ha sido publicada, salía de la tienda para golpearla, provocando que cayera al suelo.

El registro judicial al que The Post tuvo acceso afirma que la mujer trabaja como dependienta de la gasolinera. También informaron que la hoy víctima no poseía ningún arma para amenazar a su presunto matador.

Las autoridades difundieron imágenes de vigilancia en las que se ve a Joaquín caminando con una camiseta amarilla estampada y pantalones cortos.

TPS en la administración de Biden

De acuerdo con The Post, el ciudadano haitiano llegó a los Estados Unidos en agosto de 2022 y fue liberado bajo la administración de Joe Biden, la cual le había otorgado el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Joachin había recibido una "orden de expulsión" por parte de un juez, pero por el TPS que expiraba en 2024 estaba a "salvo".

"Este inmigrante golpeó brutalmente a esta mujer en la cabeza varias veces con un martillo. Este asesino atroz fue liberado en el país por la administración Biden. No solo lo liberaron, sino que además le otorgaron el Estatus de Protección Temporal. Sus imprudentes políticas migratorias le costaron la vida a esta mujer", declaró Lauren Bis, Subsecretaria Interina del DHS.

"El arresto de este criminal es un ejemplo de cómo el ICE y las autoridades locales pueden colaborar para llevar rápidamente a los delincuentes ante la justicia y hacer que nuestras comunidades sean más seguras", agregó.

Según el DHS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió una orden de detención contra Joaquín, quien será deportado "independientemente del resultado de este caso".