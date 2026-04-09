Dos muertos tras accidente de avión en aeropuerto de Arizona
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente, que involucró un avión modelo Piper PA-32.
Dos personas murieron la tarde del miércoles tras un accidente aéreo ocurrido en un pequeño aeropuerto de Arizona, informaron autoridades locales.
El siniestro se produjo cuando la aeronave se salió de la pista y posteriormente se incendió, según explicó el alcalde de Marana, Jon Post.
De acuerdo con el portavoz municipal, Vic Hathaway, en el avión viajaban dos personas, quienes fallecieron en el lugar. Hasta el momento, sus identidades no han sido divulgadas.
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El Departamento de Policía de Marana indicó que no se reportaron otros heridos ni hubo más aeronaves involucradas en el incidente.
Investigación en curso
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte inició una investigación para determinar las causas del accidente, en el que estuvo involucrado un avión modelo Piper PA-32.
- Marana está ubicada a unos 32 kilómetros al noroeste de Tucson.