Melania Trump niega vínculos con Epstein y pide audiencia pública para las víctimas

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, negó este jueves cualquier vínculo con el financiero Jeffrey Epstein y aseguró que desconocía sus crímenes, calificando como "completamente falsas" las versiones que la relacionan con el caso.

En un inusual pronunciamiento desde la Casa Blanca, Trump afirmó que las acusaciones difundidas en línea constituyen "difamaciones" y exigió que cesen las afirmaciones que la vinculan con el escándalo.

"Las mentiras que me relacionan con Jeffrey Epstein deben terminar hoy", expresó, al tiempo que indicó que junto a sus abogados ha enfrentado estas alegaciones sin fundamento.

La primera dama también sorprendió al pedir al Congreso la celebración de una audiencia pública centrada en las víctimas de Epstein, con el fin de que puedan testificar y dejar constancia oficial de sus historias.

"Todas las mujeres deberían tener la oportunidad de contar su historia en público si así lo desean. Solo entonces conoceremos la verdad", sostuvo.

Trump aseguró que no mantenía relación con Epstein ni con su ex pareja, Ghislaine Maxwell, aunque reconoció que coincidían en círculos sociales en Nueva York y Florida. Asimismo, restó importancia a una correspondencia pasada con Maxwell, describiéndola como un intercambio informal.

Según explicó, conoció a Epstein por primera vez en el año 2000, durante un evento al que asistió junto a su esposo, el presidente Donald Trump, y afirmó que en ese momento desconocía cualquier actividad delictiva del financiero.

Caso Epstein

El pronunciamiento se produce en momentos en que el caso Epstein había comenzado a perder protagonismo en la agenda pública, tras la divulgación parcial de documentos por parte del Departamento de Justicia y en medio de otros temas internacionales.

La solicitud de la primera dama fue respaldada por el congresista demócrata Robert Garcia, quien instó a avanzar de inmediato con una audiencia pública en el Congreso sobre el caso.