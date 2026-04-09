Exsargento dominicano de NY será sentenciado por matar a un hombre al que le lanzó una neverita

ARCHIVO-El sargento Erik Durán, de 38 años, durante la audiencia del 6 de febrero de 2026 en la que fue declarado culpable por la muerte de Eric Duprey en 2023. ( FUENTE EXTERNA. )

El exsargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés), Erik Durán, será sentenciado este jueves tras ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de un hombre durante un operativo en el Bronx.

Durán, de origen dominicano y quien formó parte de la uniformada por 13 años, enfrenta hasta 15 años de prisión por el incidente en el que lanzó una nevera portátil llena de bebidas contra Eric Duprey, un hombre de 30 años que huía en una motocicleta.

El impacto provocó que la víctima perdiera el control, se estrellara contra un árbol y falleciera a causa de lesiones craneales.

Debate sobre el uso de la fuerza policial

El caso ha generado amplio debate en Nueva York, tanto dentro de la policía como entre activistas, al poner en el centro la actuación de los agentes y el uso de la fuerza.

Mientras el sindicato de sargentos ha respaldado a Durán —asegurando que miles de agentes han pedido que no sea encarcelado—, manifestantes han exigido justicia para la víctima.

Según la fiscalía, el exoficial actuó de manera imprudente y tuvo tiempo suficiente para advertir a quienes estaban en la acera, pero optó por lanzar el objeto. Además, alegaron que intentó encubrir lo ocurrido tras el hecho.

Por su parte, Durán sostuvo durante el juicio que tomó una decisión en una fracción de segundo para proteger a otros agentes, al considerar que la motocicleta se dirigía a gran velocidad hacia ellos.

Consecuencias del juicio

El juez Guy Mitchell, quien conoció el caso sin jurado a solicitud del acusado, determinó su culpabilidad y subrayó que su condición de policía no influía en la valoración de los hechos.

Durán fue suspendido tras el incidente y posteriormente expulsado del cuerpo policial luego de su condena en febrero pasado.

La víctima, Eric Duprey, trabajaba como repartidor y era padre de tres hijos. Su madre, Gretchen Soto, ha rechazado la versión de que su hijo vendía drogas y pidió justicia durante el proceso judicial.