Trump impulsa reforma migratoria y endurece el sistema de tribunales de inmigración en EE. UU.

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, aseguró que ha puesto en marcha una de las reformas más agresivas en materia de inmigración en la historia moderna, con especial impacto en el funcionamiento de los tribunales migratorios.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Casa Blanca este jueves, la actual administración ha impulsado cambios significativos en el sistema judicial de inmigración, señalando que durante el mandato anterior estos tribunales operaban con retrasos prolongados y una alta tasa de concesión de asilo.

El documento indica que se han sustituido jueces considerados "activistas" por profesionales enfocados en la aplicación estricta de la ley, con el objetivo de agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera en los casos.

Según las autoridades, la tasa de aprobación de solicitudes de asilo ha disminuido a un 7 %, en contraste con cifras superiores al 50 % en años anteriores.

Asimismo, destacan que en el año fiscal 2025 se emitieron cerca de 500,000 órdenes de expulsión, lo que representa un aumento del 57 % en comparación con el periodo previo.

El comunicado también señala que se ha avanzado en la reducción del atraso acumulado en los tribunales, con la resolución de cientos de miles de casos desde el inicio del actual mandato.

Impacto en la inmigración irregular

En términos generales, la administración asegura que más de tres millones de inmigrantes en condición irregular han salido del país durante este segundo periodo presidencial, al tiempo que destaca una disminución sostenida en los cruces irregulares en la frontera.

La Casa Blanca sostiene que estas medidas forman parte del cumplimiento de las promesas de campaña del presidente Trump, enfocadas en reforzar el control migratorio y eliminar políticas anteriores como la denominada "captura y liberación".

El texto original del comunicado fue publicado en inglés por el Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras que la versión en español fue difundida como una traducción de cortesía.